Ex de Rafa Kalimann, Allan Souza Lima desabafa sobre crise: 'Colapso'

O ator Allan Souza Lima usou as redes sociais neste domingo, 15, para compartilhar um desabafo. Ele, que interpreta Ubaldo Vaqueiro na série Cangaço novo, falou sobre os momentos de crise que passou este ano e contou que os surtos de ansiedade se iniciaram antes das gravações da segunda temporada do programa. Após iniciar os trabalhos, ele disse ter tido síndrome de Burnout.

"Pensei muito em vir aqui me expor. É uma necessidade de lavar a alma, numa sociedade em que vulnerabilidade vira sinônimo de fraqueza e temos que ser super-heróis sempre. Somos condicionados a manter as aparências e não falar das dores (...). Eu fui engolido pelo meu próprio trabalho. Foi justamente ao lado dele que eu caí. Durante esse período que vivi, tive um Burnout no meu trabalho", iniciou o ator em um vídeo compartilhado no feed do Instagram.

E continuou: "Entrei (na série) dessa vez cauteloso, com certo medo. Determinados personagens, dependendo da carga emocional dele, pode ser perigoso, pois pode gerar marcas que permanecem depois do 'gravando' (...) foi um personagem que trouxe minhas dores pelas minhas descobertas como ser humano. (...) Talvez a forma que eu tenha conduzido seja um dos fatores que tenha entrado em colapso".

Allan Souza Lima revelou que, em conversas com profissionais da saúde, teve que decidir entre continuar o tratamento contra a ansiedade ou assumir os riscos e se dedicar completamente à interpretação do personagem. "Eu tive crises de ansiedades no decorrer deste ano, e, quando comecei a me cuidar, eu estava prestes a embarcar nessa saga de novo".

E completou: "Tive duas opções: fazer o tratamento e se cuidar porque os remédios vão controlar as emoções, ou suspendê-los, já que entendi que vai atrapalhar o processo denso do personagem. (...) Tive essa escolha, a responsabilidade é toda minha. Saúde mental é uma das coisas mais valiosas que o ser humano tem. (...) Agora é tempo de respirar e de recuperar dessa avalanche toda que vivi. Estamos sujeitos a cair, e eu caí", revelou ele, que terminou o namoro com a atriz Rafa Kalimann recentemente.

Veja o desabafo completo: