Thiaguinho relembra síndrome de burnout: 'Chorando antes de sair de casa'

O cantor e compositor Thiaguinho, ex-vocalista do Exaltasamba, relembra série de crises em que sentiu palpitação e conta que não se reconhecia

O cantor Thiaguinho, de 41 anos, relembrou os episódios de crise que enfrentou devido à síndrome de burnout — distúrbio emocional geralmente ocasionado por situações de trabalhos desgastantes. O artista revelou que, pouco antes de deixar o grupo Exaltasamba, a condição dificultou sua saída de casa para cumprir seus compromissos profissionais.

"[Essa síndrome] já me pegou sem eu saber que era burnout. Depois que eu comecei a me inteirar sobre o assunto, que muito me chama atenção, [eu entendi o que era]", declarou em entrevista ao podcast Grande Surto.

"Eu tive uma [crise] no final do Exalta que, assim, eu não me reconhecia. Eu saí para os shows e começava a me dar palpitação. Já me peguei chorando várias vezes antes de sair de casa", revelou ele, que deixou o grupo de pagode para seguir carreira solo em 2012.

Fernanda Paes Leme, anfitriã do podcast, comentou que talvez o artista não queria estar ali naquele momento e ele explicou: "Mas não era um direito que eu achava que tinha. Não tinha essa possibilidade de não ir". Thiaguinho falou que se sentia a obrigação de fazer as apresentações, pois o grupo estava no auge e era o que ele sempre sonhou.

O que é Síndrome de Burnout?



Segundo o site do Ministério da Saúde, a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade.

A principal causa da doença é o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, e jornalistas, entre outros.

A Síndrome de Burnout também pode acontecer quando o profissional acha, por algum motivo, não ter capacidades suficientes para cumprir determinada pauta. Essa síndrome pode resultar em estado de depressão profunda e por isso é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas.

