Eliezer detalha processo de recuperação após cirurgia reparadora

O ex-BBB Eliezer realizou uma cirurgia reparadora na última semana e atualizou seu 'diário de pós-operatório': 'Sentindo latejar'

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 30, para conversar com os seguidores a respeito de sua recente cirurgia para retirada dos joanetes. Por meio de suas redes sociais, o marido de Viih Tube tem feito uma espécie de 'diário de pós-operatório'.

Em seus stories no Instagram, Eliezer atualizou seu processo de recuperação. De acordo com o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, em comparação com os dias anteriores, a dor já diminuiu bastante.

"Diário de pós-operatório dos joanetes: acordei hoje sem dor. Já suspendi alguns remédios, agora só tomo remédio se eu sentir dor. No máximo, estou sentindo latejar. Já estou andando normalmente, mas, digamos, ainda devagar", iniciou Eliezer.

Em seguida, ele contou que está usando uma 'bota' específica nos pés durante a recuperação e explicou a importância do item no processo de pós-operatório. "A bota é muito importante porque você vê que ela é muito maior que o pé, então, toda essa estrutura dela protege o pé para que não dê nenhuma pancada... Dormi bem melhor, do segundo para o terceiro dia, já tinha sentido dor demais, mas agora está supersuave", finalizou Eliezer.

Eliezer fala sobre recuperação após cirurgia - Reprodução / Instagram

Antes de realizar a cirurgia reparadora, o ex-BBB assustou os internautas ao compartilhar uma carta aberta anunciando uma separação inesperada. Embora tenha dado a entender que estava 'seguindo seu caminho', Eliezer não se divorciou de Viih Tube e revelou que a mensagem foi uma despedida dos joanetes.

O marido de Viih ainda explicou que não sentiu dor durante a cirurgia e que conseguiu deixar o hospital andando normalmente. "Não é anestesia geral, eu tomei um sedativo para dormir e uma anestesia no tornozelo para anestesiar somente os nervos do pé. Ou seja, eu continuei sentido força nas pernas, tanto que quando a cirurgia acabou eu saí do hospital andando, mesmo com o pé dormente, mas mexendo até os dedos", declarou ele, na ocasião.

