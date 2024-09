Após realizar cirurgia para a retirada dos joanetes, Eliezer esclareceu dúvidas dos fãs e tranquilizou sobre o processo de recuperação

Nesta sexta-feira, 27, Eliezer realizou uma cirurgia para retirada dos joanetes e compartilhou detalhes nas redes sociais. Por meio dos Stories no Instagram, o ex-BBB respondeu algumas dúvidas dos seguidores e tranquilizou sobre o processo de recuperação.

"Muita dor pós cirurgia?", questionou um seguidor na caixinha de perguntas. "Sem dor nenhuma. Não senti dor na cirurgia. Não é anestesia geral, eu tomei um sedativo para dormir e uma anestesia no tornozelo para anestesiar somente os nervos do pé. Ou seja, eu continuei sentido força nas pernas, tanto que quando a cirurgia acabou eu sai do hospital andando, mesmo com o pé dormente, mas mexendo até os dedos. Estou sem dor nenhuma hoje", relatou o marido de Viih Tube.

Ainda no Instagram, Eliezer exibiu imagens dos pés direito e esquerdo. "LUTO. Meu amigo, vivemos tantas histórias juntos mas é o momento de cada um seguir seu caminho. Ontem nos despedimos. Precisou de uma cirurgia para nos separar, porque éramos unha e carne… Alma gêmea. Todas as vezes que eu olhar para os meu tênis e sapatos você será para sempre lembrado. Doeu? Doeu!! Por muito tempo, mas agora não vai doer mais. Adeus, Juju", escreveu ele.

Eliezer assustou os fãs ao anunciar cirurgia de forma inusitada

Nesta sexta-feira, 27, Eliezer decidiu brincar com o coração dos seguidores ao anunciar uma separação inesperada em suas redes sociais. Embora tenha dado a entender que estava "seguindo seu caminho", o influenciador digital não se divorciou de Viih Tube. Após enganar os admiradores, ele revelou que a separação foi, na verdade, dos seus joanetes.

Em seu perfil no Instagram, Eliezer publicou um comunicado para anunciar a decisão difícil e o término de uma ‘relação’. Depois de assustar os seguidores, ele compartilhou uma foto de seus pés e revelou que passou por uma cirurgia para correção da posição do osso em seus pés. Na legenda, ele ainda brincou com o tom de despedida de seu parceiro de longa data, o joanete. Confira!