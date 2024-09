Separação? Eliezer choca com anúncio inesperado: ‘Não estamos mais juntos’

O que aconteceu? Eliezer causa choque e deixa seguidores assustados ao anunciar ‘separação’ repentina em suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 27, Eliezer decidiu brincar com o coração dos seguidores ao anunciar uma separação inesperada em suas redes sociais. Embora tenha dado a entender que estava "seguindo seu caminho", o influenciador digital não se divorciou de Viih Tube. Após enganar os admiradores, ele revelou que a separação foi, na verdade, dos seus joanetes.

Em seu perfil no Instagram, Eliezer publicou um comunicado para anunciar a decisão difícil e o término de uma ‘relação’: “Nota de esclarecimento. Venho por meio deste, informar a todos que nos acompanham que não estamos mais juntos. Na verdade, essa é uma nota de despedida mesmo”, o influenciador digital iniciou a publicação.

“Vivemos muitas coisas juntos, você esteve comigo nos melhores e nos piores momentos da minha vida e sei que muitos vão achar que essa separação é um absurdo mas acredito que chega em um momento da vida que não cabemos mais um na vida do outro, não tinha mais espaço para nós dois. Doeu muito nesse tempo? Doeu! Mas vamos sobreviver”, disse.

“Te desejo tudo de melhor no seu caminho e sei que você deseja o melhor pra mim também, temos um vínculo eterno, vamos estar pra sempre conectados, afinal você faz parte de mim. Obrigado por tudo, agora fica a lembrança de tudo o que vivemos juntos”, Eliezer completou pedindo respeito e compreensão em meio ao momento difícil.

Eliezer causa alvoroço com nota de esclarecimento - Reprodução/Instagram

Depois de assustar os seguidores, Eliezer compartilhou uma foto de seus pés e revelou que passou por uma cirurgia para correção da posição do osso em seus pés. Na legenda, ele ainda brincou com o tom de despedida de seu parceiro de longa data, o joanete: “Meu amigo, vivemos tantas histórias juntos, mas é o momento de cada um seguir seu caminho”, iniciou.

“Ontem nos despedimos. Precisou de uma cirurgia pra nos separar, pq éramos unha e carne… Alma gêmea. Todas as vezes que eu olhar para os meu tênis e sapatos, Você será pra sempre lembrado. Doeu? Doeu!! Por muito tempo, mas agora não vai doer mais. Adeus Juju”, Eliezer anunciou o término do relacionamento com o joanete.

Nos comentários, amigos e seguidores se assustaram e deram broncas no influenciador: “Que susto vei”, Lucas Rangel escreveu. “Valha que eu vi o texto nos stories tomei um susto”, disse uma fã. “O surto! Achamos que você e a Viih tinham se separado”, escreveu mais uma. “Você se supera a cada postagem, juro que fiquei preocupada”, comentou outra.

Vale lembrar que, apesar do choque, Eliezer continua casadíssimo e feliz da vida com sua esposa, Viih Tube. Atualmente, o casal aguarda a chegada do segundo herdeiro, o pequeno Ravi di Felice, que deve vir ao mundo no próximo mês. Além do filho caçula, eles são pais de uma menina chamada Lua di Felice, que já tem um aninho.

