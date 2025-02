Carlinhos Maia revela cura do pai após luta contra o câncer: 'Venceu'

O influenciador Carlinhos Maia celebrou o fim da quimioterapia do pai, Virgilio, diagnosticado com câncer de pâncreas em 2024

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia dividiu com os seguidores uma ótima notícia a respeito do quadro de saúde do pai, Virgílio. Por meio das redes sociais, o famoso revelou que o patriarca da família está curado do câncer de pâncreas.

Virgílio recebeu o diagnóstico da doença em agosto de 2024 e imediatamente iniciou o tratamento com sessões de quimioterapia, que chegaram ao fim na última quarta-feira, 26. Em um vídeo, Carlinhos celebrou a novidade e agradeceu o carinho e apoio do público que os acompanham.

"Hoje é a última quimioterapia do meu pai. A última, acabou! O ‘véinho’ venceu. Foi tanto amor… Cada pessoa, cada enfermeira, médico, o pessoal que trabalha com a gente, minha mãe, eu, todo mundo, e principalmente Deus. Acabou. Acho que quem está em volta é quem faz você vencer as coisas ruins. Foi uma corrente de energia e oração tão positiva de vocês", declarou o humorista.

Em seguida, Carlinhos Maia publicou uma foto de Virgílio após no hospital após a última quimioterapia. Na imagem, o pai do famoso aparece ao lado dos profissionais de saúde que o auxiliaram durante todo o tratamento.

"Curado. Obrigado a todos, aos médicos, a cada seguidor que mandou amor, e principalmente a Deus", escreveu o influenciador digital na legenda da postagem. Momentos depois, ele publicou um vídeo explicando que considera a cura do pai como certa desde o momento em que ele retirou o tumor.

"Estão dizendo que o câncer só é considerado curado depois de 5 anos. Para mim, meu pai foi curado desde o momento em que ele entrou na sala de cirurgia. Só isso que me importa. Eu só consigo ver o lado positivo das coisas. Para mim, se hoje foi a última quimioterapia dele, acabou. Sou assim, a vida é assim", declarou.

