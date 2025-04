Mariana Rios revela problema de saúde em meio à tentativa para engravidar

A atriz Mariana Rios abriu o coração e revelou um novo desafio durante o processo de suas tentativas para engravidar: 'Eu tive'

Mariana Rios abriu o coração ao falar sobre os desafios enfrentados durante o processo para se tornar mãe. Há algum tempo, a atriz e apresentadora tem compartilhado com o público sua experiência pessoal em meio a jornada como tentante.

Nesta sexta-feira, 4, Mariana publicou um novo relato a respeito do assunto e revelou que descobriu um problema de saúde em meio à tentativa para engravidar. De acordo com a famosa, ela teve uma com trombofilia adquirida .

"Eu tive uma trombofilia adquirida e a gente teve que fazer um exame genético. Como é importante falar sobre isso. Imagina se eu tivesse passando por tudo isso sozinha?", declarou a apresentadora. A condição relata por Mariana aumenta o risco de trombose e pode acabar afetando a fertilidade e a saúde gestantacional.

Na legenda da postagem, a atriz reforçou o apoio a todas as pessoas que passam pela mesma situação: "A jornada da maternidade não precisa ser solitária! Quando compartilhada se torna mais leve", escreveu ela.

Para quem não acompanhou, Mariana sofreu um aborto espontâneo em 2020. Na época, a artista revelou que recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune que provoca a perda do bebê.

Recentemente, a apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre sua vida pessoal. Em um vídeo compartilhado, ela falou sobre o seu desejo de ser mãe e leu uma carta aberta para as mulheres que, assim como ela, estão tentando engravidar.

No vídeo compartilhado, ela mostra alguns momentos de sua vida. ''Para todas as mulheres que, como eu, estão na jornada de tentar ser mães. Eu sei que o caminho não é fácil, a cada mês, a cada tentativa passamos por emoções que só nós mesmas conseguimos entender. É essencial parar por um momento e sentir o movimento da vida, respirar fundo e reconhecer as pequenas vitórias que nos cercam todos os dias'', iniciou a artista; confira o relato completo!

