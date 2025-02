Carlinhos Maia surpreende o pai em aniversário com carro novo

O pai de Carlinhos Maia, que realizou a última quimioterapia recentemente, foi presenteado pelo influenciador com uma Hilux

Dia de celebração na casa de Carlinhos Maia! O influenciador digital e humorista organizou uma festinha especial de aniversário para o pai, Virgílio, que completou 68 anos de idade no último domingo, 9.

Além da comemoração em família, Virgílio ainda foi surpreendido por Carlinhos com uma caminhonete Hilux. O presente foi entregue ao patriarca com um enorme laço azul logo após os convidados cantarem o famoso 'parabéns para você'.

Por meio das redes sociais, o influenciador digital compartilhou com o público detalhes da surpresa feita para o pai e mostrou em primeira mão Virgílio com o automóvel. "Amo meus velhinhos, papai finalmente quis algo, ou será que foi mamãe?", brincou ele na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao aniversariante. "Essa felicidade e esse olhar não tem preço", disse uma seguidora. "Longa vida seu Virgílio que Deus continue te abençoando sempre", falou outra. "Amo a fé do seu Virgílio… que Deus abençoe ele hoje e sempre", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que o pai de Carlinhos Maia concluiu seu tratamento contra o câncer no dia 27 de janeiro deste ano. Em agosto de 2024, Virgílio foi diagnosticado com câncer de pâncreas e, imediatamente, iniciou o tratamento com sessões de quimioterapia.

Nos últimos dias, o humorista celebrou a ótima notícia com os seguidores: "Dia 27 é a última quimioterapia de meu pai, e alguns dias depois é seu aniversário. O melhor presente que seu Virgílio poderia receber. Obrigado a todos pelas orações, deu certo, falta pouquinho agora", declarou o famoso.

