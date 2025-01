Boletim Médico atualiza o quadro de saúde do presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao hospital nesta segunda-feira, 27, para realizar exames e o boletim médico é compartilhado com novidades

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou ao hospital nesta segunda-feira, 27, para refazer um exame. Ele vem sendo acompanhado de perto pela equipe médica após passar por uma cirurgia na cabeça para drenar um hematoma.

O novo boletim médico informou que os resultados dos exames foram positivos e o político já pode voltar para a sua rotina normal.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 27/01/2025, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realização de nova tomografia de controle. O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro. O presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, com viagens e atividade física. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, informaram.

O que aconteceu com Lula?

Vale lembrar o presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada do dia 10 de dezembro de 2024, no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Após sentir dores na cabeça, o político procurou a unidade do hospital em Brasília e precisou ser transferido para a capital paulista para passar pelo procedimento no cérebro.

Ao ser atendido, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma ressonância magnética, exame que detectou uma hemorragia intracraniana. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico que ele sofreu no dia 19/10.

Já no dia 12 de dezembro, o político realizou um novo procedimento para evitar sangramentos futuros. De acordo com o site G1, o médico Roberto Kalil informou que Lula realizarou um procedimento endovascular para embolizar a artéria meníngea e evitar que ele volte a ter hematomas no cérebro no futuro. O procedimento não é considerado uma cirurgia, apenas uma intervenção.

“Esse tipo de embolização é um tipo de cateterismo. Ele vai embolar a artéria meníngea porque, quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento”, disse o médico.

