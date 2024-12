Janja atualiza estado de saúde de Lula após novo procedimento

Janja usou as suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do presidente Lula após passar por um novo procedimento

Nesta quinta-feira, 12, Janjacompartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece ao lado do presidente Lula e atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do político, que passou por um novo procedimento.

"Depois de um procedimento complementar muito bem-sucedido, o Presidente Lula e eu estamos felizes pela certeza que mais uns dias essa página estará virada e ele plenamente recuperado. A equipe médica nos atualiza e tranquiliza a todo instante, e eu sigo ao lado do meu amor a cada hora de sua recuperação", começou ela.

Em seguida, a primeira dama afirmou que logo Lula estará em casa. "Ele está muito bem e em breve estaremos em casa, curtindo e sorrindo com nossas filhas de quatro patas, especialmente a dengosa da Paris que, junto com a Resistência e a Esperança, hoje nos representou muito bem na confraternização das trabalhadoras e dos trabalhadores das residências oficiais", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janja Silva (@janjalula)

Novo procedimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou realizar um novo procedimento no hospital após ser operado na cabeça. Desta vez, os médicos querem evitar sangramentos futuros no cérebro dele e realizaram um procedimento que demora cerca de uma hora.

De acordo com o site G1, o médico Roberto Kalil informou que Lula realizará um procedimento endovascular para embolizar a artéria meníngea e evitar que ele volte a ter hematomas no cérebro no futuro. O procedimento não é considerado uma cirurgia, apenas uma intervenção.

“Esse tipo de embolização é um tipo de cateterismo. Ele vai embolar a artéria meníngea porque, quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento”, disse o médico.

O procedimento aconteceu às 7h da manhã de quinta-feira, 12. A embolização aconteceu por meio de um catéter que foi introduzido por uma punção na virilha e foi até o cérebro, onde os médicos realizaram a embolização, que é o fechamento dos vasos sanguíneos.

A intervenção é minimamente invasiva e não vai interferir na previsão de alta do presidente.

Leia também: Médico explica quais são os sintomas do problema de saúde de Lula