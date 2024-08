Virginia Fonseca faz as iniciais de Zé Felipe e filhos em local inusitado

Muito família, Virginia Fonseca faz homenagem original e em local inusitado de seu corpo; influenciadora marcou as iniciais de Zé Felipe e filhos

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou mais uma vez que é apaixonada por sua família e resolveu fazer uma homenagem diferente para o esposo, o cantor Zé Felipe, e seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, caçula que tem previsão de nascimento para setembro.

Nesta quinta-feira, 15, a famosa recebeu sua manicure em casa, onde até foi montado um salão de beleza, e resolveu fazer uma arte diferente em suas unhas. Novamente, a apresentadora do SBT pediu para a profissional fazer as iniciais de seu amado e dessa vez também dos herdeiros.

Em cada unha foi colocada as letras deles e, em outra, foi feito um coração vermelho. Virginia Fonseca então brincou sobre ser "brega" ao escolher os desenhos. "Se ser brega fosse crime, eu já tava de prisão perpétua", brincou ela.

Depois, a empresária compartilhou os registros em seu feed e abriu o álbum com um clique de Zé Felipe curtindo com as filhas a piscina aquecida da mansão. "Finalizando nossa quinta-feira assim! Mamãe não pode entrar na piscina, porque é aquecida e induz o parto e ainda não ta na hora do Zé Leonardo vir ao mundo, mas olhem essa cena! Quero pregar essa foto na testa, obrigada Deus pela minha família! E se ser brega fosse crime, eu ja tava de prisão perpétua", mostrou-se apaixonada por eles.

Leia também:Louças e panelas de nova mansão de Virginia têm valor de joias; veja

Aos poucos, Virginia vem mostrando como são os cômodos de sua nova mansão em Goiânia. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia se choca ao ver a mãe e Zé Felipe 'destruindo' decoração da casa

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia ficou pronta na última semana e a famosa vem mostrando alguns detalhes luxuosos da casa. Com decoração deslumbrante, os ambientes foram todos pensados por profissionais e, na segunda-feira, 05, a influenciadora digital ficou em choque ao ver algumas mudanças que a mãe, Margareth Serrão, e o marido fizeram em alguns locais.

Incrédula ao ver duas cadeiras de ambientes internos na varanda, a apresentadora do SBT questionou a mãe sobre a alteração que ela fez no local. Virginia Fonseca então alertou Margareth sobre os móveis não combinarem com o cômodo. Saiba mais aqui.