Deborah Secco faz revelações sobre sua vida amorosa: 'Nunca tive medo'

Deborah Secco, que recentemente assumiu um novo amor, fez algumas revelações sobre sua vida amorosa e contou que sempre foi intensa

Deborah Secco, que recentemente assumiu o namoro com o produtor Dudu Borges, fez algumas revelações sobre sua vida amorosa durante o podcast WOWCast.

"Sou uma pessoa que sempre me apaixonei. Nunca peguei por pegar. Sempre peguei e no dia seguinte queria casar e ter filho. Terminava o beijo, já tinha o nome das crianças. Eu nunca tive medo de ser quem eu sou, sendo bom ou ruim. Teve coisas que eu fiz que, claro, foram ruins para mim, mas eu as fiz, não nego quem eu sou. Aprendi com meus erros e sei que vou errar daqui em diante, não sou perfeita", disse ela.

A atriz ainda afirmou que sempre foi muito intensa. "Para mim, Deborah, sempre funcionou em uma temática intensa. Eu me apaixonava perdidamente. Para mim, nunca funcionou de se envolver com alguém sem sentimento. Eu namorei com todos os homens que eu tive relação sexual. Não sei se eles me namoraram, mas eu namorei com eles de forma profunda e querendo uma vida inteira junto. Não consigo ser do momento e fugaz, sou da paixão".

Durante o papo, Deborah também comentou sobre o fato de ter tido vários casamentos. "Tive alguns casamentos e aprendi muito com todos, porque quando você junta, você traz um novo mundo para você. Aquela pessoa cresceu de outra forma, foi criada de outra forma. Talvez o que mais me interesse nessa vida são pessoas diferentes de mim. Por isso que sempre fui muito casamenteira, eu sempre me interessei não só pelo corpo do outro, eu me interesso pelo universo do outro".

Deborah teve um casamento de quase dez anos com Hugo Moura, pai de sua filha Maria Flor, de nove anos. No entanto, a famosa revelou que segue buscando uma relação que dure a vida inteira.

"Separações são muito difíceis. Não foi minha primeira. O mais difícil é se separar daquela vida em comum. Sou uma pessoa muito romântica. Acho que a mesma Deborah de 14 anos ainda existe aqui. Sigo acreditando na relação de duas pessoas que se amam e que se escolhem diariamente. Acho que hoje, aos 45, diferente da Deborah de 14, eu tenho mais noção do quão difícil é se construir essa relação de se escolher todos os dias. Acredito em uma relação para sempre e vou viver acreditando até o fim. E vou viver buscando encontrar alguém que eu construa um para sempre, pode ser a pessoa que for", concluiu.

Novo amor

Deborah Secco está namorando! Solteira desde o fim de seu casamento com Hugo Moura, a atriz assumiu o relacionamento com o produtor musical e compositor Dudu Borges. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

Os rumores de que Deborah e Dudu estariam vivendo um romance surgiram em outubro do ano passado, mas só foram confirmados agora pela assessoria da artista. Apesar de somar mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, o produtor é discreto em relação à sua vida pessoal e costuma compartilhar somente parcerias profissionais.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Deborah Secco assume desde o fim da união com Hugo Moura, anunciado em abril de 2024. Os dois são pais da pequena Maria Flor, de nove anos.

