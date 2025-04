Gloria Perez fala sobre fim de contrato fixo com a Globo: 'Deixa a vida me levar'

Gloria Perez encerrou o contrato fixo com a Globo. Procurada pela CARAS Brasil, a novelista revela sobre a decisão; confira

Gloria Perez (76) encerrou seu contrato fixo com a Globo. Ela começou na emissora colaborando com a renomada Janete Clair em 1983. A novelista finalizou esta forma de contratação e fechou acordo por obra para escrever uma novela das nove, que ainda não tem previsão de quando irá ao ar. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre o jogo sobre a saída da emissora: "Deixa a vida me levar".

A informação do término de contrato de Gloria Perez com a Globo foi divulgada por Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo. A Globo respondeu ao contato do jornalista:“A nossa parceria com a Gloria Perez foi renovada por obra. E como já falamos, foi combinado que a autora teria mais tempo para desenvolver uma nova novela para a TV Globo”, afirmou.

Procurada pela CARAS Brasil, Gloria Perez reforça que as portas para parcerias futuras com a emissora estão abertas, mas optou por esta escolha, pois vai de encontro com o atual momento de sua vida. A novelista respondeu sobre as polêmicas envolvendo o enredo da próxima obra.

"Meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto “aborto” era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas. Tudo de comum acordo. As portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas nesse momento prefiro assim, quero viver esse tempo no 'Deixa a vida me levar'", finalizou a autora de novelas Gloria Perez. A novelista também comentou sobre o assunto nas redes sociais.

Leia mais em:Gloria Perez fala sobre mudança na fila das novelas: 'A mão é leve, mas os temas não'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: