Camilla se emociona com carinho do público e reconhece 'atitudes infelizes' no BBB 25

A trancista e ex-BBB Camilla Maia emocionou os seguidores ao agradecer o carinho do público e relembrar trajetória no BBB 25; assista

Após deixar o BBB 25 com 94,67% dos votos, a trancista Camilla Maia usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para agradecer aos internautas pelo carinho. Acumulando mais de 300 mil seguidores, a ex-BBB ainda refletiu sobre sua trajetória no programa.

"Gente, estou aqui chocada. Eu vi agora o vídeo que eu postei e o tanto de visualizações que ele teve, quantas curtidas, quantos comentários legais. Estou superemocionada por só ter gente que está chegando por querer conhecer meu trabalho e me conhecer fora da casa", iniciou Camilla.

"Eu acho que eu tive muitos momentos infelizes, atitudes infelizes na casa, que não foram interpretadas como eu gostaria que fossem vistas, e eu entendo. E sério, só eu sei o que meu coração tem, o Big Brother foi uma experiência incrível, que eu não voltaria atrás. Eu vi no BBB a oportunidade de mudar a minha vida e eu queria ganhar o prêmio, nunca pensei em como eu seria vista aqui fora nas publicidades e aí eu entrei de cabeça de um jeito que, talvez, nem precisasse, estava como se estivesse em uma guerra, eu tive posicionamentos que, talvez, nem precisasse. Queria que vissem a Camilla forte, não como uma pessoa ruim e agressiva", prosseguiu.

Na sequência, a influenciadora expressou sua gratidão pelas novas oportunidades após o confinamento. "Estou superfeliz que as pessoas que estejam aqui estejam para me conhecer e conhecer meu trabalho, mesmo que eu ainda tenha poucos seguidores, eu nunca imaginei trabalhar com a internet", finalizou a ex-sister.

Assista na íntegra:

a camilla super emocionada por seu trabalho está sendo valorizado e eu to TÃO feliz por ela pic.twitter.com/NAfsNpn86y — pabs roitman (@piquedjavan) April 4, 2025

Reencontro

Camilla Maia usou as redes sociais na sexta-feira, 28, para mostrar o momento do reencontro com duas sisters do BBB 25.

A cabeleireira se encontrou primeiro com Aline Patriarca em um hotel do Rio de Janeiro, e foi responsável por mudar o visual da policial militar, que foi eliminada do reality show na última terça-feira, 25. Depois, as duas receberam a visita de Giovanna Jacobina, que saiu no terceiro paredão do programa.

Ao dividir o vídeo, Camilla celebrou o reencontro. "O churrasco ainda não saiu, mas nosso reencontro veio! Como é bom rever aqui fora quem conhecemos dentro dessa dinâmica e que será algo para sempre INEXPLICÁVEL em nossas vidas… mas que esse seja só o começo de muitos momentos e realizações! Amo vocês!", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Os internautas reagiam nos comentários. "Que reencontro lindo e emocionante", disse uma seguidora. "Só as pretas perfeitas", afirmou outra. "Aline é incrível. Ela está puxando as meninas para brilhar com ela. Todas merecem muito. Fizeram mais pela edição do que qualquer um do Quarto Fantástico", falou uma fã. Veja!

