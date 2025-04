O cantor sertanejo Eduardo Costa homenageia a esposa Mariana Polastreli no aniversário dela e revela detalhes sobre o relacionamento dos dois

O cantor sertanejo Eduardo Costa, de 46 anos, decidiu homenagear a esposa, a influencer Mariana Polastreli, de 37, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram referente ao aniversário dela. Na ocasião, o famoso reuniu uma série de fotos ao lado da amada e revelou detalhes da relação deles que, até então, não haviam sido expostas publicament.e

Ao publicar os registros ao lado de Mariana, Costa escreveu um longo texto na legenda publicação e expôs os seus honestos sentimentos.

Leia o texto na íntegra

''Eu queria poder escrever aqui pra todo mundo ler e reler tudo que tenho a oportunidade de viver no meu dia a dia com minha Mariana, e com nossa família, sou um cara com uma personalidade muito forte, as vezes até difícil de lidar, tenho toques, manias, sou um sujeito com uma mania de organização invejável e insuportável kkk, mas eu nunca consegui organizar meus sentimentos , e muitas vezes nem os meus pensamentos, tenho traumas e traumas de coisas que passei na minha infância, mas enfim; isso é assunto pra um outro momento, acho até que esse momento não vai chegar, pois não sei se tenho coragem pra me abrir e contar o que de fato eu passei''.

''Eu nunca nem nos meus mais profundos pensamentos imaginei que um dia eu iria me casar, ter família, ter um lar, até que o senhor DEUS meu eterno pai me trouxe a Mariana, e aí eu vi meu mundo virar de cabeça pra baixo mas de uma forma boa e muito assustadora''.

E contou que a conexão entre os dois foi tão intensa, que eles se casaram no mesmo dia que se conheceram. “Nós nunca namoramos, nem um dia sequer, casamos no mesmo dia em que nos conhecemos e aqui estamos com a graça do ETERNO DEUS, casamento não é pra pessoas fracas e isso eu posso garantir, mas um homem só se torna de fato homem depois que casa”.

''Mas enfim; hoje to aqui pra agradecer a DEUS pela vida da minha mulher Mariana e desejar a você meu amor, minha vida, minha companheira de vida toda Paz , saúde, prosperidade e amor que é o que você merece. DEUS te proteja contra todo o mal e te dê sabedoria. Eu te amo e vou estar aqui pra cuidar de você até o dia em que o eterno nos recolher de volta. Mariana; muito obrigado por tudo. Te amo até no coração de batata doce'', encerrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐄𝐃𝐔𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 (@eduardocosta)

Eduardo Costa comenta possibilidade de ser preso

Recentemente, Eduardo Costa comentou a possibilidade de ser preso por causa de um processo envolvendo a apresentadora Fernanda Lima.

Em uma declaração feita nas redes sociais, ele negou que tenha sido condenado à prisão pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e disse que o processo ainda está em andamento.

"Hoje saiu uma matéria aí falando que eu fui condenado num processo lá com a Fernanda Lima. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira. Eu fui inocentado num processo há poucos dias e as pessoas, as próprias pessoas que perderam esse processo é que soltaram essa fake news aí para poder tirar o foco. É conversa para boi dormir", disse. Confira!

Leia também: Ela cresceu! Filha de Eduardo Costa está com 18 anos e segue os passos do pai