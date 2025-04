Viola Davis chega ao Brasil para lançamento do filme 'G20'

A atriz americana Viola Davis desembarca no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, para o lançamento do filme 'G20', no qual é a protagonista

Nesta sexta-feira, 4, a atriz americana Viola Davis, de 59 anos, desembarcou no Morro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para participar do evento de lançamento do filme G20. A estrela de Hollywood chegou de helicóptero, em grande estilo, acompanhada do marido, o produtor Julius Tennon, e da diretora do longa, Patricia Riggen.

Com direção de Patricia Riggen, o longa se desenrola durante uma conferência do G20, que reúne as nações mais influentes do mundo. O encontro, ambientado na Cidade do Cabo, na África do Sul, serve de cenário para a ação de uma organização criminosa que busca coletar dados e imagens faciais dos líderes mundiais. O objetivo é manipular mercados e a economia global por meio do uso de tecnologia deepfake.

A atriz Viola Davis interpreta Danielle Sutton, presidente dos Estados Unidos. Em meio ao caos, a família da líder americana desaparece misteriosamente. Após conseguir escapar dos atacantes, ela precisa recorrer às suas habilidades de liderança, resiliência e ao seu passado militar para proteger aqueles que ama, defender seu país e ainda tentar salvar os chefes de estado ameaçados. O filme tem estreia prevista para o dia 10 de abril no Prime Video.

Confira as imagens de sua chegada no Brasil:

Viola Davis chegou ao Brasil para lançamento do filme 'G20' - Foto: Roberto Filho/Brazil News

Viola Davis e marido, o produtor Julius Tennon, chegaram ao Brasil para lançamento do filme 'G20' - Foto: Roberto Filho/Brazil News

Viola Davis e a diretora Patricia Reggien chegaram ao Brasil para lançamento do filme 'G20' - Foto: Roberto Filho/Brazil News

A atriz Viola Davis, o produtor Julius Tennon e a diretora Patricia Reggien chegaram ao Brasil para lançamento do filme 'G20' - Foto: Roberto Filho/Brazil News

Leia também: Fernanda Torres é homenageada por Viola Davis após Globo de Ouro