Queijos autorais, experiências sensoriais e brasilidade na Ilha de CARAS

Evento consagrado do verão recebe degustação especial com Cruzília e Búfalo Dourado, marcas que celebram o protagonismo do queijo brasileiro

Entre bate-papos descontraídos à beira-mar, encontros com artistas e experiências que misturam lifestyle, gastronomia e cultura, a Ilha de CARAS reafirma seu lugar como um dos eventos mais charmosos do verão brasileiro.

Localizada em Angra dos Reis (RJ), a ilha se transforma em um verdadeiro polo de conexões e vivências exclusivas, reunindo convidados, personalidades e marcas que valorizam autenticidade e sofisticação.

Nesta edição, um dos destaques ficou por conta da gastronomia – e os queijos ganharam espaço de honra em degustações especiais. Duas marcas protagonizaram essa experiência: Cruzília, a queijaria brasileira mais premiada do mundo, e Búfalo Dourado, pioneira na produção de queijos de leite de búfala no país.

Sabores que contam histórias

Com origem em Cruzília (MG), na Serra da Mantiqueira, a Queijos Cruzília encantou os convidados da Ilha com uma seleção de queijos autorais que misturam a tradição queijeira europeia com ingredientes nacionais e criações surpreendentes.

Entre os mais comentados estavam o Santo Casamenteiro, uma combinação criativa de mofo azul, cream cheese, nozes e damasco; e o Versos de Minas, que une mofo azul, café e notas achocolatadas, um verdadeiro manifesto de brasilidade e sofisticação.

A marca também levou rótulos consagrados, como o Queijo A Lenda, feito a partir de uma receita ancestral mantida em segredo, além de ícones como o Azul de Minas e o Serra da Mantiqueira.

Cada peça reforça a proposta da Cruzília de transformar o queijo brasileiro em protagonista de experiências únicas, dignas das melhores mesas do mundo.

Leveza e cremosidade com leite de búfala

Ao lado da Cruzília, a Búfalo Dourado apresentou uma linha de queijos feitos com leite de búfala A2A2, reconhecido por ser naturalmente mais leve, de fácil digestão e rico em proteínas de alta qualidade.

Fundada em 1979, no interior de São Paulo, a marca foi pioneira nesse segmento no Brasil e hoje é referência em produtos frescos e premium, com textura cremosa e sabor marcante.

Na Ilha de CARAS, mozzarellas e burratas da Búfalo Dourado estiveram entre os destaques das refeições servidas, encantando paladares e despertando curiosidade. O chef Lee Andreotti, do buffet Jardim de Monet, que assinou parte do menu do evento, compartilhou sua experiência com os produtos da marca:

“Foi uma grata surpresa. Me encantei com a textura e a apresentação dos produtos da Búfalo Dourado. O sabor realmente é diferenciado, dá para ver que é um produto artesanal muito bem concebido, da essência até a entrega. Já virei freguês”, comentou.

Em um cenário que reúne sofisticação e lifestyle, os queijos nacionais mostram que têm identidade, história e qualidade para surpreender até os paladares mais exigentes. Um brinde ao protagonismo brasileiro!