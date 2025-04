Mãe de Virginia Fonseca chama a atenção com fotos de biquíni: 'Gata'

Em barco em Angra dos Reis, mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, impressiona ao surgir deslumbrante em roupa de banho; veja

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, chamou a atenção nesta quarta-feira, 02, ao compartilhar novas fotos de um passeio de barco que fez em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Curtindo alguns dias com a família em Mangaratiba, a sogra de Zé Felipe não passou despercebida ao surgir toda estilosa na embarção. Usando uma roupa de banho estampada, Margareth fez várias poses e arrancou elogios.

"Sol, mar, vento, combinação perfeita para recarregar as energias. Ô sol, vê se me ilumina", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Gata", disse a apresentadora Regina Volpato. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Margareth Serrão mostrou a surpresa que ganhou do namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, antes de viajar. Antes de ir para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ela recebeu um mimo do amado, que não foi com ela dessa vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico no dia 27 de janeiro. Ela foi encontrar um pretendente e aproveitou a noite especial até de madrugada. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que a mãe estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.