Em seu retorno à Angra dos Reis, Ilha de CARAS promove a sustentabilidade

Após seis anos, CARAS retoma o evento e reforça a necessidade de abordar a temática do meio ambiente para sua audiência

Ilha de CARAS 2025 by Gav Resorts voltou depois de seis anos para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com uma nova proposta: reforçar a temática da sustentabilidade. Durante o evento, entidades, líderes, influenciadores, artistas e marcas puderam conversar sobre a urgência da pauta ambiental.

Para CARAS, o conceito de luxo evoluiu. Isso porque luxo é ser consciente de que o mundo precisa ser sustentável, habitável e responsável com a natureza, afinal, não existe glamour diante de mudanças climáticas devastadoras, poluição e extinção da biodiversidade.

Com essa proposta, os convidados vivenciaram experiências sustentáveis. Na Ilha de CARAS Desafio 3.0, inspirada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, influenciadores e atores puderam conversar com o Greenpeace, a SOS Mata Atlântica e a Marulho sobre a necessidade de destacar a temática do meio ambiente.

"O convite da CARAS para conversar com os influenciadores e criadores de conteúdo é partindo da avaliação do papel das redes sociais, de como o poder de influência das pessoas está cada vez maior e de como podemos ocupar esse espaço para realmente pautar ações que mudem o mundo, para que a gente consiga pressionar por ações e decisões que precisamos", afirma Monise Cardoso, coordenadora de redes sociais do Greenpeace.

Para além das conversas, o evento contou com ações sustentáveis que proporcionaram experiências aos convidados. Todos tiveram à disposição uma bike aquática para aproveitar o mar de Angra dos Reis. O veículo não emite gases poluentes no oceano e nem na atmosfera e ainda garantiu a diversão de Ana Hikari, Barbará França, Camila Santos e vários outros criadores de conteúdo.

A ilha também tinha copos de mandioca disponíveis. Eles são biodegradáveis e compostáveis. Os produtos viram composto em até 90 dias e podem se dissolver na terra com água da chuva em cerca de 20 dias.

A Prefeitura de Angra dos Reis também colaborou na execução da Ilha de CARAS e na temática sustentável com o envio de lixeiras de coleta seletiva, que estavam à disposição para o descarte de lixos recicláveis, como vidro, metal, plástico e papel.

Com essas e outras ações, o evento atinge sua proposta de ampliar a pauta do cuidado com meio ambiente por meio de nossa audiência e dos nossos convidados, mostrando que sustentabilidade também é tendência, mas, acima de tudo, emergência.