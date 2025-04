A apresentadora Fernanda Lima confessa que traiu ex-namorados e conta como a sua visão sobre os homens mudou ao longo do tempo

A apresentadora Fernanda Lima, de 47 anos, decidiu dar detalhes de sua vida íntima e disse que a sua visão sobre os homens mudou ainda na juventude . Em conversa ao videocast terapiRa, que foi ao ar nesta sexta-feira, 4, a esposa de Rodrigo Hilbert confessou que, após ser traída em seu primeiro relacionamento, passou a revidar a infidelidade.

“Eu virei uma traidora de homens. Eu me atraía, eu traía. Sem culpa. Como fizeram comigo e fiquei marcada por isso, eu entendi que não podia confiar nos homens. Então, eu traía numa boa”, disse à Fê Guerreiro e Camila Faus.

Ela ainda destacou que, hoje em dia, acredita que tinha essas atitudes como uma forma de autoafirmação. “Se eu me atraísse, eu ficava, porque era o que faziam comigo (…) eu entendi que aquilo era para me autoafirmar em algum lugar, quase como uma insegurança, sabe? Já que vão me trair, eu traio também. Tinha a aventura, o querer, de fazer algo proibido, mas tem algo de insegurança”, explicou.

E destacou que “virou a chave” ao se casar com Hilbert, em 2004. “Mas chega uma hora que… dá trabalho. E no casamento, eu, pelo menos, amadureci. Não vou ficar procurando sarna para se coçar, porque isso me custa muito. E a pessoa está em casa, cuidando dos filhos, acho uma sacanagem. Quem está na rua fazendo algo sabendo que tem alguém em casa dando janta para os filhos, eu acho fod*”, afirmou.

Confira, abaixo, a entrevista na íntegra:

Ciúmes de Rodrigo Hilbert

Recentemente, Fernanda Lima decidiu ser sincera e dar detalhes sobre o seu relacionamento com Rodrigo Hilbert. Em entrevista ao Provoca, programa de Marcelo Tas na TV Cultura, a famosa contou como lida com o assédio das mulheres ao marido e revelou se sente ciúmes do ator.

Na ocasião, Fernanda afirmou que não é ciumenta e que ela e Rodrigo possuem um relacionamento maduro, com bastante conversa. Confira!

