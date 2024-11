Virginia faz foto na piscina e a barriga negativa rouba a cena

Virginia Fonseca curte a noite de domingo na piscina de sua mansão e sua boa forma chama a atenção após ela ter três filhos

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a noite deste domingo, 24, para se refrescar na piscina de sua mansão junto com a família. A estrela colocou um biquíni verde neon e caiu na piscina com as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Nas redes sociais, ela compartilhou as fotos do momento de relaxamento e surpreendeu ao mostrar sua boa forma. Apenas dois meses após o nascimento do terceiro filho, a musa ostentou sua barriga definida e negativa.

Tanto que ela recebeu vários elogios dos fãs nos comentários do post. “Maravilhosa demais”, disse um fã. “Muito gata”, comentou outro. “Estou encantada com toda essa beleza”, escreveu mais.

Virginia Fonseca revela qual foi o primeiro presente que deu para os pais

Ainda nesta quinta-feira, Virginia Fonseca contou que ainda usa o primeiro presente que comprou para seus pais. Nas redes sociais, ela apareceu dentro de um carro popular, que ela usa para se locomover no terreno de sua mansão em Goiânia. Então, ela contou que o veículo era dos seus pais.

A estrela disse que comprou o carro popular com o seu primeiro dinheiro que ganhou como influencer e decidiu presentear os pais. "Com o primeiro dinheiro que ganhei, eu comprei esse Onix para os meus pais porque eles estavam com um carrinho muito antigo. Na época, meu pai estava tratando um câncer de próstata. O carro, às vezes, nem pegava. Isso me deixava bem aflita. Com o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei esse Onix para eles”, disse ela.

Em outro momento, Virginia mostrou que ela e Zé Felipe capricharam na decoração de Natal na mansão deles. Eles escolheram várias luzes natalinas e também esculturas inspiradas na data especial. Além disso, eles montaram árvores de Natal com bolas douradas na parte interna da mansão.

