Virginia rebate comentário ao ir com roupa simples em festa de 15 anos

Virginia Fonseca reage ao ver seguidor falando da roupa simples que ela usou para ir ao aniversário de 15 anos da filha do seu motorista

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a noite de sábado, 23, para prestigiar o aniversário de 15 anos de filha de Saraiva, que é seu motorista. Depois de um dia intenso de trabalho, ela deu uma passada rápida no evento e chegou ao local com a roupa que estava mesmo, o que foi alvo de críticas na internet.

Virginia apareceu na festa de debutante com camiseta lilás de sua marca de cosméticos e calça preta. A estrela esbanjou simpatia ao cumprimentar a família da aniversariante e tirar fotos com os convidados.

Quando ela compartilhou as fotos no Instagram, ela recebeu dois tipos de mensagens dos seguidores: um lado elogiando a presença dela na festa da filha do motorista e outro lado criticando a roupa dela.

“Tem dois tipos de pessoas no mundo”, disse ela, que exibiu as mensagens contraditórias: “Máximo respeito. Seu dia totalmente corrido, trabalhou, deu atenção para as filhas, viajou, mas foi no aniversário dela // Me desculpa, mas precisava ir com essa roupa?”. Após isso, Virginia disse: “Não estou nem ligando para essa mulher falando da minha roupa, mas postando para vocês verem que como existe gente mal amada e sem noção (risos)”.

Fotos dos filhos de Virginia Fonseca

Sucesso na internet com sua espontaneidade, a pequena Maria Flor, de 2 anos, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, voltou a roubar a cena. Desta vez, a menina fez várias expressões divertidas ao posar para fotos com seus irmãos, Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, de 2 meses.

Em uma das fotos, a menina surgiu fazendo uma expressão de incômodo e os fãs fizeram comentários sobre o que estaria passando na cabeça dela. “Flor julgando sempre”, disse um seguidor. “A cara da Floflo olhando pro José e pensando: ele só sabe dormir”, brincou outro. “Maria Flor = Zé Felipe”, comentou mais um.

Virginia fez o post para celebrar a família que construiu com seu marido. "Esses dias me perguntaram qual meu sonho?! Fiquei pensativa e não soube responder, porque todos meus sonhos foram realizados e OBRIGADA DEUS por isso!! Mas ai quando cheguei em casa tive a certeza que meu sonho hoje é ver eles crescerem com saúde, no caminho de Deus, felizes e unidos. Obrigada Deus por tudo, sou só gratidão", afirmou ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

