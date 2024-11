Virginia revela a decoração luxuosa de Natal em sua mansão. Assista ao vídeo

A família de Virginia Fonseca e Zé Felipe já está em clima de Natal. Ela inaugurou a decoração luxuosa de final de ano de sua mansão. Veja todos os detalhes

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe capricharam na decoração de Natal na mansão deles em Goiânia, Goiás. Na noite desta quinta-feira, 21, eles inauguraram a iluminação de final de ano da casa e surpreenderam com a quantidade de luzes e o tamanho dos enfeites.

Zé e Virginia escolheram decorar toda a mansão, desde a entrada até o jardim da piscina. Eles escolheram várias luzes natalinas e também esculturas inspiradas na data especial. Além disso, eles montaram árvores de Natal com bolas douradas na parte interna da mansão.

A inauguração foi feita com a presença da família, incluindo os avós Leonardo, Poliana Rocha e Margareth Serrão. As crianças, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ficaram encantadas com a quantidade de luzes. Além disso, eles receberam até o Papai Noel para um jantar especial para dar início às comemorações.

"Então é natal. Nossa família já está preparada para comemorar essa data tão especial que é o nascimento de Jesus!!! Esse ano o natal vai ser na nossa casa e estamos muito felizes e empolgados com isso, que Deus abençoe", disse ela na legenda.

Assista ao vídeo:

O primeiro presente de Virginia para os pais

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que ainda usa o primeiro presente que comprou para seus pais. Nas redes sociais, ela apareceu dentro de um carro popular, que ela usa para se locomover no terreno de sua mansão em Goiânia. Então, ela contou que o veículo era dos seus pais.

A estrela disse que comprou o carro popular com o seu primeiro dinheiro que ganhou como influencer e decidiu presentear os pais.

"Com o primeiro dinheiro que ganhei, eu comprei esse Onix para os meus pais porque eles estavam com um carrinho muito antigo. Na época, meu pai estava tratando um câncer de próstata. O carro, às vezes, nem pegava. Isso me deixava bem aflita. Com o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei esse Onix para eles”, disse ela.