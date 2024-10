Em dia de TBT, a atriz Sheron Menezzes recordou uma foto de sua viagem ao Jalapão, no Tocantins, e ganhou elogios dos seguidores

Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao aproveitar o dia de TBT para recordar uma foto de sua viagem ao Jalapão, no Tocantins.

No clique publicado em seu perfil oficial no Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza ao surgir sorridente em meio a uma linda paisagem. Na imagem, Sheron surge usando uma blusinha de cor preta, um shorts branco com listras e óculos escuros. Ela também mostrou que levou um chapéu.

Ao recordar a imagem, a famosa confessou que está com vontade de viajar de novo. "Uma flor no campo em meio ao capim dourado… #tbt de mais uma viagem, essa foi no Jalapão. Deu pra perceber que tô querendo viajar de novo? Me digam aí, qual lugar devo ir?", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Uma flor linda nesse lugar", afirmou uma fã. "Minha deusa", falou mais uma.

Vale lembrar que em julho, Sheron aproveitou alguns dias de descanso no Ceará ao lado do filho, Benjamin, de seis anos. O menino é fruto de seu casamento com Saulo Bernard.

Confira:

Sheron Menezzes é surpreendida pelo filho

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais para mostrar uma surpresa que ganhou do filho, Benjamin, de seis anos. Através dos Stories do Instagram, ela contou que foi acordada pelo herdeiro, fruto de seu casamento com Saulo Bernard, para tomar uma xícara de café. A famosa não estava se sentindo bem, por isso recebeu o mimo do pequeno.

"Mamãe, eu fiz café pra você. Tá se sentindo melhor?", disse ele. Ao mostrar Benjamin com a xícara, Sheron se derreteu. "Esse carinho cura qualquer dodói. Ele sabe que eu adoro café, apesar de não poder tomar esses dias, mas isso é só um detalhe, porque esse amor e cuidado valem o mundo!", legendou a artista, sem dar mais detalhes sobre sua saúde. Confira!