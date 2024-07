"Esse amor e cuidado valem o mundo", disse a atriz Sheron Menezzes ao mostrar nas redes sociais que foi surpreendida pelo filho, Benjamin

Sheron Menezzes usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para mostrar uma surpresa que ganhou do filho, Benjamin, de seis anos.

Através dos Stories do Instagram, a atriz contou que foi acordada pelo herdeiro, fruto de seu casamento com Saulo Bernard, para tomar uma xícara de café. Ela não está se sentindo bem, por isso recebeu o mimo do pequeno. "Mamãe, eu fiz café pra você. Tá se sentindo melhor?", disse ele.

Ao mostrar Benjamin com a xícara, Sheron se derreteu. "Esse carinho cura qualquer dodói. Ele sabe que eu adoro café, apesar de não poder tomar esses dias, mas isso é só um detalhe, porque esse amor e cuidado valem o mundo!", legendou a artista, sem dar mais detalhes sobre sua saúde.

Recentemente, Sheron viajou para o Ceará com o filho e acabou dividindo um momento fofo ao lado dele. Enquanto mostrava o look que escolheu para curtir a noite, ela acabou ganhando um abraço e um beijo de Beijamin. Ao dividir o momento nos Stories do Instagram, a mamãe se derreteu: "Era pra mostrar o look, mas sofri um ataque de amor", escreveu a famosa ao legendar a postagem.

Confira:

Benjamin surpreende a mamãe - Reprodução/Instagram

Globo se pronuncia sobre ausência de Sheron Menezzes no Altas Horas

A atriz Sheron Menezzes iria participar da gravação do programa Altas Horas, da Globo, na última terça-feira, 23, mas não participou da atração. A ausência dela foi motivo de assunto na internet. Com isso, a TV Globo se pronunciou para esclarecer o que aconteceu. Em contato com o site Contigo!, a área de comunicação da emissora informou que a atriz se sentiu mal e a equipe do programa optou por deixá-la descansar ao invés de participar da gravação.

"A Sheron Menezzes estava entre os convidados da edição, e faria uma performance especial, em que apresentaria, ao lado de Negra Li e Adriana Bombom, um dos sucessos infantis da época. Contudo, a atriz, que viajou do Rio de Janeiro para São Paulo especialmente para a gravação, já viajou se sentindo mal mas antes das gravações e, ao ser recebida por Serginho Groisman e sua produção geral, chegaram à conclusão de que não seria possível a participação", informaram.