Sheron Menezzes divide momento encantador com o filho: "Um ataque de amor"

Nas redes sociais, a atriz Sheron Menezzes encantou ao mostrar o 'ataque de amor' do filho, Benjamin, enquanto ela mostrava seu look

Sheron Menezzes usou as redes sociais para dividir um momento fofo ao lado do filho, Benjamin, de seis anos. O menino é fruto de seu casamento com Saulo Bernard.

A atriz, que está no Ceará aproveitando as férias, decidiu gravar um vídeo para mostrar o look que escolheu para curtir a noite. Enquanto mostrava a produção, um vestido branco com uma pequena abertura próximo ao seio, ela ganhou um abraço e um beijo do herdeiro.

Ao dividir o momento nos Stories do Instagram, Sheron se derreteu: "Era pra mostrar o look, mas sofri um ataque de amor", escreveu a famosa ao legendar a postagem.

Nesta última quarta-feira, 17, a atriz chamou a atenção ao postar algumas fotos de sua viagem. Ela chamou a atenção por exibir seu corpaço ao usar um maiô cavado preto e uma camisa branca, enquanto fazia várias poses na praia. "Vento, sol e mar... Energia renovada", escreveu na publicação, ganhando vários elogios dos fãs.

Confira:

Sheron com o filho, Benjamin - Reprodução/Instagram

Sheron ganha beijo do filho - Reprodução/Instagram

Sheron Menezzes nota que está sendo observada em seu apartamento

Recentemente, Sheron Menezzes contou que estava bem à vontade em casa quando notou que duas mulheres de um apartamento próximo ao dela estavam a observando. "[Estava] aqui parada trabalhando, aí do nada levantei e comecei a dançar, porque a gente assim, a música toca, a gente dança. Estava aqui dançando, curtindo a minha onda, daqui a pouco eu olho e tem duas mulheres paradas na janela me olhando", contou.

A atriz explicou que não imaginava que os vizinhos conseguiram ver dentro da sua casa. "Tem um monte de prédio [aqui em volta]. Eu achei que ninguém nunca me via aqui dentro, agora tenho que ficar preocupada, porque eu troco de roupa assim [com tudo aberto], não me preocupo. Agora vou ter que ficar olhando se tem alguém [olhando]. Elas devem ter pensado: 'O que essa doida está fazendo dançando sozinha em casa?'", concluiu a artista aos risos.