Regina Volpato renova o bronzeado de frente e de costas no Rio de Janeiro

Curtindo dia de sol no Rio de Janeiro, Regina Volpato renova o bronzeado e chama a atenção com look de banho cheio de elegância

A apresentadora Regina Volpato mostrou que já está aproveitando suas "férias" após sair do programa do SBT, o Chega Mais. Neste domingo, 15, a famosa postou fotos curtindo o sol no Rio de Janeiro e chamou a atenção.

Usando um maiô preto cheio de estilo, a comunicadora apareceu renovando o bronzeado e não passou despercebida. De frente e de costas, Regina Volpato fez poses e arrancou elogios de seus seguidores.

"Domingando no lugar que eu amo! Sem filtro no mood", postou os cliques na Cidade Maravilhosa. Nos comentários, os internautas admiraram a artista. "Lindíssima", elogiaram os fãs. "Que deusa", exclamaram outros.

É bom lembrar que, no dia 6 de dezembro, Regina Volpato se despediu do Chega Mais. O programa teve seu fim anunciado no mesmo dia e ao vivo, pegando os telespectadores de surpresa. A apresentadora já havia revelado recentemente que não continuaria no SBT.

Veja as fotos de Regina Volpato no Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Volpato (@regina_volpato)

Regina Volpato sofre acidente doméstico e recebe atendimento no SBT

A apresentadora Regina Volpato tomou um susto nas últimas semanas ao se acidentar fazendo suas receitas na cozinha de casa. Ao usar um ralador, a famosa acabou "perdendo" um pouco da ponta do dedo e fez o curativo caseiro até que ela procurou o ambulatório do SBT.

Com permanência na emissora até dezembro - depois de revelar que não deseja ter um trabalho com horários fixos para poder ficar com a família - a comunicadora procurou o atendimento médico durante uma pausa do Chega Mais para ver como estava o seu dedo. Saiba mais aqui!

Leia também:Regina Volpato revela bastidores de despedida do SBT: 'Foi difícil'