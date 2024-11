Como está Deniziane Ferreira? Ex-BBB mostra inchaço após cirurgia

A ex-BBB Deniziane Ferreira usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar detalhes de sua recuperação após uma cirurgia plástica

A ex-BBB Deniziane Ferreira usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar detalhes de sua recuperação após uma cirurgia de rinoplastia. Em um vídeo nos stories do Instagram, ela mostrou o rosto inchado e com os curativos do procedimento.

"Estou bem inchada, o olho e o rosto estão mais inchados, mas é o processo inflamatório, tem que esperar. Estou tomando muitos remédios, anti-inflamatório e para dor, vou atualizando vocês para verem como é o processo. Fica bem inchado, não é um procedimento tranquilo, é bem invasivo. Daqui a pouco vai estar 100%", falou a ex-BBB.

Deniziane Ferreira mostra o rosto após rinoplastia (Reprodução/Instagram)

Após a cirurgia, Deniziane teve sessão de fisioterapia ainda no hospital para diminuir o inchaço do rosto e melhorar a cicatrização. A profissional também fez curativos no rosto da ex-BBB com adesivos usados para amenizar as dores e ajudar na cicatrização, além de um curativo com gaze embaixo do nariz para conter o sangramento.

Vale lembrar que essa é a terceira cirurgia que Deniziane realiza após sua participação no reality show da TV Globo. Em maio deste ano, ela colocou próteses de silicone nos seios, além de fazer um procedimento que melhora o contorno corporal e ressalta os músculos.

Estava ansiosa?

Antes de realizar o procedimento, ela falou sobre sua expectativa. Anny, como é carinhosamente chamada pelos fãs, contou que estava se preparando para o procedimento cirúrgico, marcado para a manhã desta segunda-feira, 25. "Eu já estou aqui para operar esse narizinho. Estou ansiosa de verdade, com uma expectativa muito grande e muito confiante pelo meu médico", declarou ela.

Em seguida, Deniziane Ferreira mostrou detalhes do quarto onde ficará após o procedimento e reforçou a ansiedade em relação à transformação. "Estou indo para o centro cirúrgico. É a primeira cirurgia que fico ansiosa, é um sonho meu que estou realizando. Aguardem que vocês vão acompanhar", disse a ex-BBB, por fim.

Leia também: Ex-BBB Deniziane mostra carro conquistado no reality show