Leticia Spiller impressiona ao mostrar sua pele sem filtro: 'Agradecer'

Aos 51 anos, Leticia Spiller impressiona ao exibir seu rosto em selfie sem maquiagem e sem filtro; atriz agradeceu profissional por situação

A atriz Leticia Spiller impressionou nesta quarta-feira, 27, ao compartilhar uma foto em sua rede social bem natural. Aproveitando a luz do dia, a loira fez a selfie de cara lavada e comentou que não usou filtro para a postagem.

Aos 51 anos, a famosa não passou despercebida com sua beleza impactante e claro que recebeu vários elogios pela pele belíssima. Sincera, Leticia Spiller admitiu que tem vários cuidados com sua médica e que a situação é fruto do acompanhamento com a especialista.

"Selfiezinha sem filtro para agradecer a minha dermato querida", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a artista. "Gata", elogiaram. "Seria um sonho acordar assim", desejaram outros.

Em recente participação do Lady Night, de Tata Werneck, Leticia Spiller abriu o jogo sobre sua intimidade e surpreendeu com revelações. "Eram duas mulheres e um homem, mas agora quero experimentar com dois homens. Estou achando dois homens mais interessante agora", contou sobre ter feito ménage à trois.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Leticia Spiller ficou com ex-BBB?

Ex-participante do BBB 24, Nizam abriu o coração ao falar um pouco sobre sua vida pessoal após o reality show da TV Globo. Ele, que foi eliminado no quarto paredão da edição, viveu um affair de três meses com a atriz Leticia Spiller pouco depois de deixar o confinamento do programa.

Em entrevista ao podcast 'De Hoje a Oito', com Kadu Brandão, Nizam recordou o período em que passou ao lado da famosa. O romance entre os dois, que iniciou no Carnaval e seguiu até maio, nunca foi rotulado.

Ao longo do bate-papo, o ex-BBB contou que, assim como o público, ele também ficou bastante surpreso por se relacionar com Leticia Spiller. "Ninguém esperava, nem eu esperava. Não foi um namoro, namoro assim... Eu estava em um momento particular e ela também. Quando a gente se conheceu foi realmente muito intenso. A gente ficou naqueles meses muito intensamente juntos", disse ele e deu mais detalhes sobre o affair.