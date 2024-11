Rafael Losso revive memórias em show com poesias: ‘Equilíbrio’

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafael Losso se abre sobre memórias poéticas da adolescência e fala sobre estreia de novo espetáculo

Neste final de semana Rafael Losso (43) sobe ao palco do Teatro Cacilda Becker, em São Paulo, para duas apresentações nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Com uma proposta diferenciada de mostrar um filme através da música, ele se junta aos músicos Meno Del Picchia e Bruno Buarque para shows conceituais cheios de arte e críticas sociais.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala sobre a expectativa de levar o espetáculo para público, abre o jogo sobre carreira e novos projetos para 2025. "O coração está bem nervoso, na verdade, ansioso", afirma.

"Eu sempre, desde que eu comecei esse trabalho musical, tive vontade de apresentar no teatro, de levar ele para o teatro e poder também imprimir mais ainda essas imagens que eu trago nas minhas canções. Mas acho que a banda tá bem empolgada também, as canções estão lindas e a gente não vê a hora de levar esse show para o palco, ainda mais do Teatro Cacilda Becker, que é um teatro que eu tenho muito carinho, eu já fiz muitas peças lá, então vai ser um momento muito importante", conta.

A ideia de ter um filme contado através de composições autorais foi alimentada com lembranças da adolescência. O intérprete revisita o passado para buscar referências capazes de imprimir realidade ao formato do projeto.

"O desejo foi muito bem concretizado quando a gente fez esse repertório do primeiro disco e conseguimos, de alguma forma, contar essa aventura, que é uma aventura que eu trago na memória da minha adolescência. As músicas fazem referência aos ritmos que tomaram o meu coração nessa época, então é uma grande homenagem também à minha juventude. Meus primeiros contatos com o fazer música e a paixão por. Bem orgulhoso desse filme auditivo que a gente vai levar pro teatro", celebra.

Losso investe em ritmos musicais como pop, MPB, rock alternativo e maracatu para proporcionar uma experiência única ao público por meio de críticas poéticas, o que traz São Paulo como um plano de fundo.

"É a poesia concreta, ele é essa mistura do caos com levezas, são os parques e são as ruas, é a cultura pulsante que tem aqui e ao mesmo tempo uma realidade muito profunda que nos toca todo dia, assim que você pega um ônibus, pega um metrô, então, mas eu acho que a gente conseguiu um equilíbrio interessante que a gente também carrega a crítica com poesia, é um pouco a junção das duas coisas", adianta.

Carreira

Famoso por seus trabalhos em Império (2014) e Travessia (2022), o artista avisa que o público vai conhecer seu lado cantor cada vez mais. À reportagem, ele se abre sobre seus talentos musicais, o que não significa deixar atuação como segundo plano.

"A música está tomando agora uma força um pouquinho maior na minha carreira, principalmente porque consegui concretizar esse sonho que foi lançar o primeiro álbum. E, assim, pensando no artista que eu sempre quis ser, eu acho que as duas realmente caminham juntas. O ator chegou primeiro, mas a música sempre esteve aí, acompanhando inclusive os trabalhos, com os personagens e tal. Então eu acho que elas caminham muito bem tranquilos, juntas", explica.

Se por um lado sua relação com a música é das melhores, com as redes sociais tudo é mais discreto e comedido. Rafael prefere priorizar sua vida fora do ambiente online e usa a ferramenta moderna para mostrar mais do seu lado profissional.

"Eu tenho questões com as redes sociais, assim. Eu acho que a vida é muito mais do que redes sociais. Eu acho que eu tento colocar pouco, eu não coloco muito da minha vida pessoal, mas coloco algumas coisas que eu acho que merecem um coraçãozinho, que merecem ser compartilhadas, mas eu prefiro mesmo compartilhar a minha vida PJ. Eu acho que é mais interessante como ferramenta mesmo de divulgação e para ganhar mais alcance mesmo", afirma o ator.

"Então, existe uma coisa muito importante nela e eu acho que é sempre bom o cuidado, o cuidado com as redes sociais. Hoje em dia, a gente. A gente está vendo muitos estudos em como ela se aplica na nossa vida, é bom certos distanciamentos delas, mas se a gente souber usar direitinho como ferramenta a nosso favor, acho que está tudo certo", complementa.

E por falar em vida profissional, Losso adianta novos projetos no teatro e no streaming. "Agora aguardar o lançamento da segunda temporada do Cangaço Novo [no Prime Video], que eu também fiz parte. No ano que vem tem teatro vindo e eu quero muito carregar esse show, que já vai trazer músicas novas de um próximo álbum que eu vou lançar ano que vem. Quero levar esse show para mais lugares", conclui.

