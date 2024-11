Médica alerta possíveis sequelas do diagnóstico de Mario Frias: 'Amputação'

Ex-ator e político, Mario Frias foi internado após diagnóstico grave; em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica condição

O deputado federal Mario Frias (53) se tornou assunto no início de novembro após precisar ser internado às pressas em Brasília. O ex-ator foi diagnosticado com trombose arterial, condição grave que, se não for tratada de maneira adequada pode trazer sequelas para os pacientes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica cardiologista Valéria Braile explica que as sequelas podem surgir de formas distintas. "Vão desde um órgão menos funcionante, como no caso de Mario Frias, o pé; falta de sensibilidade com dificuldade de locomoção e equilíbrio; risco de machucar, pois não tem sensibilidade adequada; até a amputação."

A especialista também diz que, para que o diagnóstico aconteça, é necessário que o paciente tenha alguns fatores de pré-disposição. "Ninguém vai ter uma trombose arterial sem nenhum problema", acrescenta a médica.

"Existem causas genéticas que favorecem a formação de tombros, ou, mais comumente, a alteração dos vasos sanguíneos, com placas de gordura, que também podem desencadear essa formação de coágulos", completa Braile.

VEJA FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR PARA A OCORRÊNCIA DE TROMBOSE ARTERIAL:

Diabetes;

Obesidade;

Altos níveis de colesterol;

Tabagismo;

Sedentarismo;

Hipertensão arterial

A médica diz que existem algumas medidas que podem melhorar esses fatores de risco, como "o acompanhamento médico e medicamentos podem evitar ou minimizar muito esses riscos, principalmente cessar o tabagismo e controle do diabetes".

Ex-galã da Globo, Mario Frias já trabalhou como ator e apresentador de televisão e, mais recentemente, passou a se dedicar à política, filiando-se ao Partido Liberal (PL). Entre junho de 2020 e março de 2022 foi Secretário da Cultura no governo de Jair Bolsonaro (69). Atualmente, ele é deputado federal por São Paulo.

