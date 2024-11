Carolina Dieckmann revela quantos quilos eliminou ao fazer jejum de 24 horas

Carolina Dieckmann faz jejum radical para perder peso rapidamente para novo trabalho no cinema. Saiba quantos quilos foram eliminados

A atriz Carolina Dieckmann recorreu a um método radical para perder peso antes de começar o seu novo trabalho. Ela interpreta a protagonista do filme Descontrole, no qual vive uma mulher viciada em álcool e em crise. Assim, ela recorreu a um jejum de 24 horas.

Dieckmann eliminou 8 kg durante o jejum. "Ela é uma personagem que quando começa o filme está num esgotamento absoluto. E achei que era legal trazer esse esgotamento para o físico, ter realmente uma cara mais abatida, um corpo mais desgastado. Achei que a magreza trazia uma amplitude no que eu queria interpretar. E depois continuei nesse peso porque não tenho muita dificuldade nem para emagrecer, nem para engordar. Se comer um pouquinho mais engordo, se comer um pouquinho menos emagreço", disse ela ao site Gshow.

Além disso, a atriz comentou que não costuma fazer procedimentos estéticos no rosto. "Cada um que tome sua decisão, mas especificamente o botox para atores acho que é uma coisa que deve ser pensada. Se a gente perde um pouquinho da expressão, altera muito. Principalmente a gente que fala, que se expressa. Precisa (das expressões)!", declarou.

Machucado de Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann tranquilizou seus fãs após sofrer um acidente durante as gravações do filme (Des)controle, de Rosana Svartman, na última semana. Ela sofreu uma queda durante as cenas, mas está bem.

Assim, a artista fez questão de mostrar fotos dos machucados em seu corpo para deixar evidente que foi alvo leve. Ela surgiu apenas com arranhões e pequenos hematomas nas pernas e braços.

“Uma cena de queda significa…? Dois joelhos ralados, mão roxa e inchada, cotovelo machucado… Seguimos!”, disse ela nas redes sociais.

Além de estar envolvida com as gravações do filme, Carolina Dieckmann também se prepara para sua nova novela. Ela está no elenco do remake de Vale Tudo, da Globo, na qual viverá Heleninha. O remake estreará em 2025.