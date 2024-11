Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, é internado e passa por cirurgia

Após mais de 15 dias de seu nascimento, filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, é internado em hospital e passou por cirurgia; veja

O filho de Viih Tube e Eliezer, o pequeno Ravi, nascido no dia 11 de novembro, está internado em um hospital em São Paulo. A notícia foi dada com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles nesta quarta-feira, 27.

Segundo informações da jornalista, o bebê está desde domingo, 24, no Hospital Albert Einstein, onde também passou por uma cirurgia que teria durado várias horas. A assessoria do casal confirmou a história, mas disse que os ex-BBBs preferem ficar em silêncio no momento complicado.

No domingo, 24, Viih Tube postou fotos em sua casa na Granja Viana, em São Paulo, ao lado de Lua e de Ravi. Na publicação, ela desejou um bom dia para os internautas e até então parecia estar tudo bem com a família. Dias antes, eles até vestiram o bebê com um look natalino para participar do vídeo da decoração Natal do lar da família.

É bom lembrar que Ravi nasceu na segunda-feira, 11 de novembro, por uma cesária de emergência após a mamãe ficar cerca de 19 horas em trabalho de parto. A influenciadora digital estudou bastante e buscou até o último instante um parto normal. No último sábado, 16, eles deixaram o hospital após a mamãe ter alta da UTI por ter sofrido com complicações após o parto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Mais filhos? Viih Tube confessa sobre casamento e revela planos com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram neste domingo, 24, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre os questionamentos, um deles questionou se ela pretende ter mais filhos.

Ela, que recentemente deu à luz seu segundo filho, Ravi, e também é mãe de Lua, de 1 ano, frutos de seu relacionamento com o influenciador digital Eliezer, contou que no momento tem outros planos para sua família.

"Não, talvez daqui a muitos anos. Mas por agora quero aproveitar nós quatro, viajar bastante com os filhos. Quero fazer viagens de casal, eu e Eli não tivemos muito tempo pra gente até hoje. E quero organizar nosso casamento também. Quero cuidar de mim também", disse.

Leia também: Veja as fotos do quarto de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer