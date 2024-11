Sabrina Sato impacta com look completamente transparante: 'Exagerou'

Dona de um estilo autêntico e ousado, Sabrina Sato impacta ao surgir com peças transparentes e deixando roupa íntima à mostra; veja

A apresentadora Sabrina Sato sempre surpreende com seus looks autênticos e ousados. Para um evento de uma grife na noite desta quarta-feira, 27, a famosa impressionou com sua escolha e deixou os internautas impactados com sua roupa.

Usando um top de renda e uma saia transparente, a noiva do ator Nicolas Prattes surgiu arrasadora com a produção preta nada básica. Esbanjando beleza com sensualidade, a ex-BBB logo arrancou vários elogios e deixou até os artistas admirados.

"Não olha assim", escreveu o noivo para sua amada. A cantora Ivete Sangalo então brincou sobre ela ter passado dos limites. "Alguém me levanta que eu caí! Por** amiga você exagerou", disse a ex-apresentadora do The Masked Singer Brasil.

Confira o look de Sabrina Sato:

Como Sabrina Sato contou para Nicolas Prattes que estava grávida?

Sabrina Sato pensou em uma maneira especial para contar ao noivo, Nicolas Prattes, que ele seria papai. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que foi surpreendido por um presente do qual jamais vai se esquecer.

"Era uma caixinha, e quando abri, vi os sapatinhos. Foi tão mágico. É como se a vida estivesse começando agora", disse o artista, acrescentando que a gestação foi planejada e que a apresentadora estava grávida de aproximadamente 12 semanas.

Nicolas ainda falou que entende a paternidade como missão de vida, enfatizando seu instinto protetor, herança do pai, Felipe, e do padrasto, Edson. “Meu pai é o melhor do mundo. Mas é um cara sem rede social, que gosta de ir para o meio do mato no fim de semana, avesso a holofotes. O Edson casou com minha mãe quando eu tinha 6 anos, e sempre me amou como filho. Os dois são muito amigos meus”, destacou.

Ele também contou que ficou feliz com a reação do público diante da novidade. “Fiquei feliz porque recebemos tanto carinho... No dia seguinte, acordamos com muitas flores em casa”, lembrou o ator.

A gravidez de Sabrina foi anunciada no dia 16 de outubro pelos colunistas Gabriel Perline, da Contigo!, e Leo Dias. Logo em seguida, a equipe da apresentadora confirmou a novidade em um comunicado à imprensa.

