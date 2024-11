Belo desabafa sobre prisão: ‘Do céu para o inferno’

Em novo documentário, Belo relembra o período que ficou preso: ‘Sempre lutando pela minha absolvição’

O cantor Belo criou um documentário sobre sua vida, chamado Belo, perto demais da luz, que foi lançado nesta quinta-feira, 28. No projeto, ele relembra momentos de sua vida, inclusive quando foi preso. Sobre este momento triste de sua história, o artista comentou sobre a tristeza de ser detido no meio da fama.

"Foi um momento de angústia e tristeza, um momento de sair da minha casa com três carros na garagem, morando superbem, com uma conta bancária extraordinária, sem preocupação nenhuma na vida... De sair do céu para o inferno do dia para a noite. Foram três anos e oito meses vivendo esse inferno, e sempre lutando pela minha absolvição, pela minha inocência", declarou.

Além disso, Belo comentou sobre como foi reviver este período difícil de sua trajetória para contar no documentário. "Acho que eu estava no lugar errado na hora errada, fui por um caminho que não era para ter ido. Me arrependo muito, mas sei que, se fosse nos dias de hoje, nada disso teria acontecido. Eu era um cara muito novo que estava chegando ao Rio e não conhecia essa cidade. Não foi simplesmente uma prisão, existe uma história atrás de tudo isso que, para mim, foi muito ruim de revisitar", afirmou.

Por que Belo foi preso?

O cantor Belo foi preso pela primeira vez em 5 de junho de 2022, quando a polícia suspeitou que ele estava envolvido com traficantes. O artista ficou detido por 37 dias na carceragem da Delegacia Antissequestrro (DAS). Deis anos depois, em 5 de novembro de 2004, ele voltou a ser preso.

Belo estava em sua casa, escondido em um quarto com paredes falsas, e foi acusado de crimes de tráfico de drogas e associação com o tráfico. Ele foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado e recebeu a liberdade condicional em 2007.

Durante a pandemia de Covid-19, o cantor voltou a ser detido por um curto período por ter promovido aglomeração em um show, mas conseguiu um habeas corpus e foi libertado.

