Aniversário de Poliana Rocha: Leonardo surpreende amada com presentes

No aniversário de Poliana Rocha, cantor Leonardo surpreende a amada com vários presentes; sertanejo deixou os mimos na mesa da sala

O aniversário de Poliana Rocha é nesta quarta-feira, 13, e a empresária recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo na mesa.

No local, o sertanejo deixou alguns mimos para sua companheira, que está completando 48 anos. O pai de Zé Felipe então deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Mas as lembranças não pararam por aí.

Muito apaixonado, Leonardo enviou um buquê de rosas vermelhas e uma caixa com uma joia. Poliana Rocha não mostrou qual foi o acessório dado pelo marido por considerar algo muito pessoal. "Meu marido muito fofo mandou pra mim esse buquê de flores, olha que lindo, quem me conhece sabe que eu adoro flores", começou mostrando.

"Mandou uma cesta com tudo que eu gosto sabe, eu gosto muito de castanha, nozes, damasco, então ele sabe que eu gosto ele mandou, uma cartinha linda do coração e uma joia, que é um espetáculo, que eu não vou mostrar pra vocês porque é muito pessoal", compartilhou sua felicidade ao encontrar os presentes.

Em entrevista exclusiva para a CARAS, Poliana Rocha falou sobre como celebrará seu aniversário diferente este ano. Vale lembrar que, na última semana, ela ganhou uma festinha na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ao lado dos três netos.

Antes da viagem, a empresária foi surpreendida por outra atitude da nora. A apresentadora do SBT também antecipou o presente aniversário e impressionou a sogra com um presente caríssimo de mais de R$ 200 mil.

Poliana Rocha explica primeiro pedaço do bolo para Maria Flor

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, ganhou uma festa de anivesário antecipada na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Além de exibir a decoração e o bolo especial que fizeram para ela, a empresária revelou para quem foi o primeiro pedaço.

Com a neta Maria Flor no colo, a famosa mostrou o momento em que cortou um pedaço do bolo para a pequena, de 2 anos, que é conhecida pelo seu bom apetite. Poliana Rocha então explicou o motivo de ter dado a "preferência" para a herdeira do meio de seu filho. Saiba mais aqui.

