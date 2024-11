Jade Magalhães encanta ao exibir decoração de sua árvore de Natal: 'Elegante'

Jade Magalhães mostrou detalhes da árvore de Natal 'diferentona' escolhida para sua casa com o cantor Luan Santana; confira!

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 27, para compartilhar com os seguidores um registro especial de como ficou a árvore de Natal da casa onde mora com Luan Santana. Por meio de um vídeo, a companheira do cantor mostrou detalhes da decoração, bastante diferente do comum.

Este ano, Jade deixou de lado os tradicionais enfeites coloridos e optou por algo mais minimalista e 'clean'. A árvore, montada na sala da residência do casal, foi decorada com pisca-pisca, mas não possui bolas ou laços.

No lugar dos enfeites, a influenciadora digital escolheu adereços em acrílico. "Nossa árvore natalina pronta e o espírito natalino tomando conta da casa. Do jeitinho que eu queria: clean e brilhante!", escreveu ela na legenda da postagem.

Apesar de 'simples', a decoração foi bastante elogiada por internautas, que aprovaram o bom gosto de Jade Magalhães. "Que diferente!!! Eu amei", declarou uma seguidora. "Essa árvore ficou elegante e única igual a você", disse outra. "Ficou exatamente a sua cara Jade, nunca vi uma árvore tão linda", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Jade Magalhães está na reta final da primeira gravidez com Luan Santana. Os dois esperam uma menina, que deve chegar ao mundo em janeiro de 2025.

Confira detalhes da árvore de Natal de Jade Magalhães:

Jade Magalhães mostra árvore de Natal com Luan Santana - Reprodução / Instagram

