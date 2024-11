Filho mais velho de Claudia Leitte surpreende com mudança no visual

Mamãe coruja, a cantora Claudia Leitte usou as redes sociais para compartilhar duas fotos do novo visual de Davi, seu filho mais velho

Mamãe coruja, a cantora Claudia Leitte usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para compartilhar duas fotos do novo visual de Davi, seu filho mais velho. Nos stories do Instagram, a artista mostrou que o adolescente, que tem cabelos cacheados em um tom loiro escuro, optou por fios mais curtos e platinados.

"Meu Deus", escreveu Claudia Leitte, fazendo referência ao trabalho realizado pelo cabelereiro. Na imagem compartilhada em seguida, ela marcou o perfil do marido Márcio Pedreira, e elogiou a beleza do menino. "A gente faz uns meninos tudo bonito, né?", escreveu.

Casada com o empresário Márcio Pedreira, Claudia Leitte é mãe de três filhos. Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e Bela, de quatro. Todos levam vida discreta longe dos holofotes.

Claudia Leitte mostra novo visual do filho (Reprodução/Instagram)

Claudia Leitte reflete sobre futuro dos filhos e revela preocupação

Recentemente, ela revelou preocupação com o futuro dos filhos. "Eu quero ver meus filhos crescendo saudáveis, protegidos, abençoados, quero que eles sejam pessoas de valor, não pessoas que se vendem. Eu sei que a gente vive agora num momento doido, assim, onde tudo parece muito vulgar e tudo é muito rápido. Ninguém está preocupado mais com a receita, botar no micro-ondas e entregar de qualquer jeito, sem muito cuidado com o que vai dizer, com o que vai cantar, com o que vai produzir e eu espero, assim, a minha música é minha missão de vida, mas acima disso tá colocar pessoas de honra, de valor nesse mundo, e que possam fazer a diferença na vida das outras pessoas que vivem, é isso", disse a artista em entrevista à CARAS Brasil.

