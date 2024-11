Larissa Manoela impressiona com novas fotos em local paradisíaco

Viajando pela Tailândia com o esposo, Larissa Manoela impressiona ao surgir deslumbrante em novas fotos feitas em paisagem paradisíaca

A atriz Larissa Manoela está aproveitando já há alguns dias uma viagem especial na Tailândia ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach. Nesta quarta-feira, 27, a famosa postou novas fotos no local e novamente impressionou com tanta beleza.

Além de surgir deslumbrante em mais um modelo de biquíni estilo, a artista encantou ao posar em vários cenários do local paradisíaco. Bem natural, Larissa Manoela aproveitou a paisagem perfeita para fazer os cliques sozinha e com o esposo.

"No coração do mundo. Peito forte, pulsa muito", disse ao fazer o álbum com os cliques exibindo mais de como está sendo sua passagem com André pelo lugar cheio de natureza.

Ainda por lá, o ator aproveitou para pedir pela segunda vez a mão da esposa. O momento especial aconteceu durante o Festival de Lanternas, no qual as pessoas soltam luzes no céu à noite. "11 meses de casados & pronta pra casar todas as vezes possíveis com você! É SIM PRA VIDA TODA e pra todos os nossos sonhos que sonhamos, realizamos e ainda realizaremos juntos", disse ela ao postar os registros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Como foi o casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach?

Há quase um ano casada com o ator André Luiz Frambach, a atriz Larissa Manoela falou sobre terem oficializado o relacionamento de forma repentina, discreta e na casa onde moram no Rio de Janeiro. Em conversa ao PodDelas, a artista falou sobre o momento que causou surpresa nos fãs.

Na época, a artista estava gravando De Volta aos 15 e quando teve um momento de folga resolveu se casar. Inclusive, eles trocaram as alianças no dia 17 de dezembro, um domingo. A atitude do casal até gerou comoção nos bastidores.

"Eu fiz em casa, muita gente não sabe. Tem muito a ver com o momento que eu estava vivendo: eu casei no meio [das gravações] de 'De Volta aos 15'. Eu estava gravando, rolou um casamento. O set parou com a notícia. E aí eu voltei da minha lua de mel para continuar gravando", relembrou como foi. Confira todos os detalhes aqui!

Leia também:Larissa Manoela exibe novas fotos do segundo pedido de casamento surpresa