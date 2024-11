Mileide Mihaile desabafa sobre decisão do filho em aniversário: 'É difícil'

Acostumada a fazer grandes festas para seu filho com Wesley Safadão, Mileide Mihaile desabafa sobre nova decisão de Yhudy Lima sobre os eventos

O filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, Yhudy Lima, completou 14 anos nesta segunda-feira, 25, e ganhou um jantar especial da mãe. Acostumada a organizar grande eventos para o herdeiro celebrar seus aniversários em grande estilo com os amigos, a influenciadora desabafou sobre uma decisão do garoto.

A ex-A Fazenda então contou em sua rede social que o jovem não quer mais grandes festas, preferindo algo mais intimista e até viajar. Mileide Mihaile comentou que isso é um desafio, pois, por ela, Yhudy teria até fogos de artifício e mais de uma celebração.

"Depois desse, eu prometi que seria só o bolinho e mais nada! Será que consigo resistir à vontade de soltar até fogos no aniversário dele e convidar todo mundo? É difícil demais para uma mãe emocionada! Se eu pudesse, faria festa a semana toda, com uma mega lista de convidados. Mas ele só quer um bolinho, os amigos e viajar. Não é fácil atender esse pedido, porque eu sou festeira. E vocês, também gostam de comemorar?", contou o que aconteceu e acabou organizando um jantar em um restaurante do shopping.

Ainda nos últimos, no dia do aniversário de Yhudy Lima, Mileide Mihaile escreveu uma carta aberta para o jovem ler quando completar 18 anos. O adolescente ainda recebeu uma declaração da madrasta, Thyane Dantas, e também de Wesley Safadão.

Quando Mileide Mihaile e Wesley Safadão se separaram?

É bom lembrar que Mileide Mihaile e Wesley Safadão ficaram casados por oito anos e tiveram o filho, Yhudy Lima. Eles se conheceram quando a influenciadora dançava na banda em que ele cantava, o Garota Safada. O fim do casamento aconteceu após ela descobrir que o cantor estava se relacionando com Thyane Dantes.

