Poliana Rocha mostra foto com Leonardo de quando tinha 20 anos

Casada desde 1995 com o cantor Leonardo, Poliana Rocha mostra foto do passado com o esposo e relembra sua aparência na casa dos 20 anos

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, repostou uma foto relembrada por um fã clube do marido nesta quarta-feira, 20. Casada desde 1995 com o sertanejo, a mãe de Zé Felipe mostrou como era sua aparência no passado.

Ainda loira e de biquíni, a empresária apareceu ao lado do famoso e comentou que na época estava na casa dos 20 anos. Atualmente, recém-chegada aos 48 anos, a sogra de Virginia Fonseca impressionou ao mostrar que não mudou quase nada e que está até mais sarada.

"Eu e meu 20 e poucos aninhos...", escreveu a vovó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo esbanjando toda sua beleza.

Ainda recentemente, Poliana Rocha resgatou outro clique do passado com Leonardo e encantou os fãs ao exibir como eles eram no início do casamento. No podcast, A Virada de Chave, de Monique Curi, a famosa contou como fez para perdoar as traições do sertanejo e prosseguir com o casamento. "Tal situação que vivi, perdoei e nunca mais falei em casa sobre isso. É de alma mesmo. Perdoo do coração, porque não quero isso dentro de mim, não quero nada que me faz mal. Se for para ficar remoendo aquele sentimento, então você não perdoou", opinou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Leonardo surpreende Poliana Rocha com presentes

O aniversário de Poliana Rocha foi na quarta-feira, 13, e a empresária recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo na mesa.

No local, o sertanejo deixou alguns mimos para sua companheira, que está completando 48 anos. O pai de Zé Felipe então deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Mas as lembranças não pararam por aí. Veja tudo aqui!

Leia também:Poliana Rocha surpreende com chinelo diferente de quase R$ 4 mil