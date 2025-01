Patrícia Ramos surpreende ao mostrar antes e depois do corpo: '20 kg a mais'

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos usou as redes sociais para compartilhar o antes e depois do seu corpo

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos surpreendeu ao mostrar o antes e depois do seu corpo. Em uma publicação nas redes sociaiais, a artista compartilhou um vídeo em que fica visível o seu ganho de peso e massa muscular, com 20 quilos a mais.

No vídeo, ela exibe como foi o processo de ganho de corpo e massa muscular. Ela ainda compartilhou a rotina intensa dos treinos, que contribuuíram no ganho de peso. "50kg X 70kg. 20 kg a mais fizeram uma diferença boa né?", escreveu ela na legenda da publicação.

Ela ainda explicou que treina há 4 anos e seu foco agora é manter o corpo. Além dos treinos, cirurgias plásticas ajudaram no processo. "Não podemos esquecer do silicone nos seios e a lipo na pochetinha… Não se enganem, eu não sou natural. Só compartilhei a evolução do meu 'corpitcho'", comentou.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Ela é a musa do verão", disse uma. "Outra pessoa! Minha motivação diária aí", comentou outra. "Se só cirurgia desse tudo isso daí, eu pagava! Tem que ter muito esforço!!! Tá deusa!", opinou uma terceira pessoa.

Comentário de Patrícia Ramos (Reprodução/Instagram)

Patrícia Ramos se emociona ao comprar primeiro apartamento

Recentemente, a apresentadora dividiu uma super conquista com os fãs. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo em que aparece prestes a assinar o contrato de compra de seu primeiro apartamento.

"Eu estou muito feliz, muito realizada. Estou esperando dar meia noite para orar e assinar. Estou emocionada, porque isso é a prova de um cuidado de Deus absurdo", disse ela.

Em seguida, Patrícia afirmou que não esperava conquistar isso com apenas 24 anos. "Eu jamais imaginava, nem dos meus melhores sonhos, que eu teria condições de comprar um imóvel com 24 anos".

Na legenda da publicação, a artista escreveu um versículo bíblico e recebeu muitos comentários de apoio. "Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Salmos 116:12", escreveu ela.

