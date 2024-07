Patrícia Ramos revela pedido da Globo após polêmica com Key Alves

A apresentadora Patrícia Ramos relatou atitude da Globo após áudio polêmico falando mal de Key Alves vazar: 'Não me arrependo'

A apresentadora Patrícia Ramos relembrou a polêmica com a jogadora de vôlei Key Alves nos bastidores do BBB 23, da Globo. Na ocasião, logo após o encerramento do podcast 'BBB Tá On', comandado por ela na época, um áudio detonando a atleta acabou vazando e gerou grande repercussão.

Agora, Patrícia resgatou o ocorrido e revelou que recebeu um pedido da emissora antes de se desculpar com Key. Em entrevista ao programa 'Passa Lá em Casa', apresentado por Valentina Bandeira, a famosa explicou que sugeriram que ela gravasse um vídeo e publicasse em suas redes sociais.

"Quando vazou o áudio, teve toda uma mobilização na Globo, fazer uma reunião, nota de desculpa. E eles queriam que eu usasse camisa branca, ficasse sem maquiagem e falasse: 'Gente, me desculpa, Key Alves e a todos os fãs'", relatou.

"Mas eu falei ‘gente, debochada do jeito que eu sou, as pessoas vão ver na minha cara. Queriam que eu gravasse um vídeo, e o máximo que eu pude fazer foi uma nota escrita, se eu aparecer, não vai dar certo", completou Patrícia Ramos.

Ao longo do bate-papo, a ex-apresentadora do podcast ‘BBB Tá On’ ainda ressaltou que não se arrepende de ter chamado a Key Alves de 'escrota'. "Eu ia desconfigurar a cara dela. Não ia ter ácido hialurônico para dar jeito naquilo ali. Ela é insuportável!", declarou Patrícia.

Vale lembrar que, na época da polêmica, ela chegou a publicar um pedido de desculpas à ex-BBB. Através de seus stories no Instagram, Patrícia Ramos se referiu ao ocorrido como 'comentário inapropriado'.

