Patrícia Ramos se emociona ao comprar primeiro apartamento

A digital inluencer Patrícia Ramos se emocionou ao conseguir comprar o seu primeiro apartamento aos 24 anos e dividiu a conquista nas redes sociais

Em suas redes sociais, Patrícia Ramos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 29, a apresentadora dividiu uma super conquista com os fãs. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo em que aparece prestes a assinar o contrato de compra de seu primeiro apartamento.

"Eu estou muito feliz, muito realizada. Estou esperando dar meia noite para orar e assinar. Estou emocionada, porque isso é a prova de um cuidado de Deus absurdo", disse ela.

Em seguida, Patrícia afirmou que não esperava conquistar isso com apenas 24 anos. "Eu jamais imaginava, nem dos meus melhores sonhos, que eu teria condições de comprar um imóvel com 24 anos".

Na legenda da publicação, a artista escreveu um versículo bíblico e recebeu muitos comentários de apoio. "Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Salmos 116:12", escreveu ela.

Amor

Recentemente, Patrícia Ramos reuniu diversas fotos ao lado do namorado, o ex-atleta do Fluminense Luiz Fernando Maximiano, e compartilhou em suas redes sociais. Aproveitando o dia de TBT, a influenciadora exibiu cliques de uma viagem à Arábia Saudita na companhia do parceiro.

"TBT de saudade", escreveu ela, que passou alguns dias no Kuwait, país árabe no Golfo Pérsico em que Luiz atua pelo clube Al-Tadamon.

Vale lembrar que a apresentadora oficializou seu novo relacionamento em junho deste ano. Anteriormente, ela viveu uma relação turbulenta com Diogo Vitório. O casamento chegou ao fim em agosto de 2023, e dois meses depois, ela entrou com uma ação judicial contra o ex-marido, acusando-o de estelionato, perseguição e violência física, psicológica, moral e patrimonial.

