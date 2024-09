Patrícia Ramos passa por susto após cirurgia: 'Tive certeza que iria morrer'

Patrícia Ramos passou por algumas complicações após realizar uma cirurgia estética e fez questão de contar os detalhes para seus seguidores

Em suas redes sociais, Patrícia Ramos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 16, a apresentadora publicou alguns vídeos em seu Instagram Stories e revelou que passou por algumas complicações após realizar uma cirurgia estética.

"São muitos detalhes, muitas informações e eu não vou conseguir contar para vocês, porque eu ainda estou processando. Tudo aconteceu muito rápido e de uma forma muito intensa. Domingo eu fiz uma cirurgia estética, deu tudo certo, fui para o quarto e tive alta no dia seguinte. Voltei para casa na segunda-feira. Na terça-feira começou o pior pesadelo da minha vida. Eu já havia passado por essa cirurgia estética antes, o meu pós-operatório foi muito tranquilo e antes de me submeter essa cirurgia novamente, eu fiz todos os exames. Até porque eu sou um ser humano saudável, vocês sabem que eu me alimento bem, faço exercícios e estava tudo certo", começou ela, sem revelar qual foi a cirurgia.

Em seguida, a famosa contou que começou a passar muito mal. "Na terça eu já estava em casa, com a minha família aqui me auxiliando, minhas amigas e eu comecei a a passar mal como nunca antes na minha vida. Eu comecei a desmaiar e convulsionava desmaiada. Minha família ficou desesperada e minha mãe não sabia o que fazer. Ali eu entendi que estava em uma batalha espiritual, já que não havia uma brecha na minha saúde para aquilo acontecer", disse ela, que também afirmou que pensou que não iria resistir. "Eu desmaiei incontáveis vezes, estava passando muito mal e minha médica sempre me auxiliando. A médica veio aqui com uma enfermeira e quando a enfermeira aferiu minha pressão e mediu a temperatura do meu corpo, estava tudo normal. Todos os meus sinais vitais estavam normais, mas minha boca estava branca. Minha mão estava branca, não sentia minhas pernas, meu pé também estava sem cor e não circulava o sangue. Nesse momento eu tive certeza que iria morrer, eu estive de cara com a morte e eu não conseguia manter meus olhos abertos. Eu tinha certeza que ia morrer".

Patrícia chegou a ser internada no CTI, mas ressaltou que já está bem recuperada. "Depois da minha médica ver o que estava acontecendo, ela resolveu me encaminhar para um hospital. E quando cheguei no hospital, os médicos, os enfermeiros, ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Mas a situação estava muito feia e eu fui encaminhada para o CTI. Eu resolvi compartilhar, porque essa informação vazou e a minha assessoria recebeu várias mensagens de veículos dizendo que iriam divulgar. Esse é o tipo de situação que eu nunca pensei em passar e vir aqui nas minhas redes sociais contar. É uma coisa que eu queria manter apenas entre minha família, mas infelizmente existe um ônus da vida pública", finalizou.

Novo namorado

A famosa contou como conheceu o namorado, o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano. "Ele respondeu a um story meu e, por acaso, eu vi, em meio a centenas de mensagens que recebo toda hora. Eu respondi, começamos a conversar e umas três semanas após, ele foi para o Brasil, saímos para jantar e estamos juntos desde então", disse ela.

Patrícia e Luiz Fernando assumiram o romance em junho deste ano.