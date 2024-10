Patrícia Poeta escolhe biquíni de mais R$ 9 mil em dia de praia na Bahia

Aproveitando o dia na Bahia, a apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção dos seguidores ao surgir curtindo o dia em uma praia

Patrícia Poeta voltou a chamar a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 20, ao compartilhar novas fotos de biquíni.

Ela está curtindo os dias de folga na Bahia e após surgir usando um biquíni de oncinha para renovar o bronzeado no dia do seu aniversário de 48 anos, a apresentadora do programa Encontro, da Globo, escolheu uma peça de uma marca luxuosa, que custa cerca de R$ 9.100,00. No site da marca, a parte de cima custa em torno de R$ 4.750,00. Já a de baixo custa R$ 4.350,00.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, Patrícia esbanja toda sua beleza natural ao surgir fazendo selfies na praia. "Últimas horas de folga…", contou a jornalista, recebendo vários elogios. "Você está linda", disse uma seguidora. "Gatona", falou outra. "Sabe ser maravilhosa", falou uma fã.

Vale lembrar que Patrícia Poeta completou 48 anos neste sábado, 19, e comemorou a data fazendo uma reflexão. "365 dias vivendo! Só posso agradecer a cada coisa que aconteceu e a cada um que passou pela minha vida. Hoje, aos 48 anos, entendi que dessa vida a gente só leva o que viveu, então vamos viver bem. Mas isso é apenas o começo. Quero me permitir realizar sonhos, novas aventuras, experimentar novos lugares, novas formas e uma nova “eu” a cada dia - mais evoluída [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

Confira:

Na Bahia, Patrícia Poeta ganha bolo especial em seu aniversário

A apresentadora Patrícia Poeta comemorou seu aniversário de 48 anos em Trancoso, na Bahia e, no local onde está hospedada, a jornalista foi surpreendida com uma festinha com direito a um bolo especial. Neste sábado, 19, ela postou os registros do jantar em que recebeu a surpresa.

Sentada em uma mesa, a comandante do Encontro viu dois bolos saírem da cozinha para os seus parabéns. Muito contente com os itens personalizados, a famosa mostrou com detalhes a decoração que fizeram para seu novo ciclo. Veja a publicação!