Na Bahia, Patrícia Poeta ganha bolo especial em seu aniversário de 48 anos

Comemorando seu aniversário de 48 anos na Bahia, Patrícia Poeta ganha festinha com bolo personalizado e se surpreende; veja

A apresentadora Patrícia Poeta comemorou seu aniversário de 48 anos em Trancoso, na Bahia e, no local onde está hospedada, a jornalista foi surpreendida com uma festinha com direito a um bolo especial. Neste sábado, 19, ela postou os registros do jantar em que recebeu a surpresa.

Sentada em uma mesa, a comandante do Encontro viu dois bolos saírem da cozinha para os seus parabéns. Muito contente com os itens personalizados, a famosa mostrou com detalhes a decoração que fizeram para seu novo ciclo.

Inspirado na Bahia, o bolo tinha fitinhas com as palavras positivas para a vida da aniversariante. "Noite especial com vários librianos reunidos. Vambora celebrar a vida! Adoro! Obrigada pela surpresa! Amei!", escreveu ela na legenda ao exibir os registros do momento.

Ainda neste sábado, 19, Patrícia Poeta chocou ao compartilhar cliques de biquíni de oncinha no local, esbanjando muita beleza e estilo. Também em sua rede social, ela postou uma reflexão sobre seu aniversário e colocou um vídeo com fotos de diversos momentos. Inclusive, em um dos cliques, a comunicadora apareceu com seu único filho, Felipe Poeta, de 21 anos, que é fruto do casamento que viveu com o diretor de TV da Globo, Amauri Soares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta se exercita na praia com a nora

A apresentadora Patrícia Poeta aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro em um domingo ensolarado para se exercitar ao ar livre. Ao fazer a aparição na orla da praia, a jornalista chamou a atenção ao surgir acompanhada de uma jovem.

A garota que estava correndo com a famosa é a nora dela. Isso mesmo, a namorada de Felipe Poeta, Juliana Mello, que é nutricionista, e esbanjou beleza e boa forma ao lado da sogra. Cheias de estilo, elas foram flagradas no local. Enquanto Poeta apareceu usando top e calça, a nora dela se exercitou vestindo um conjuntinho fitness, composto por top e bermuda, de cor verde. Veja as fotos aqui!