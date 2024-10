Patrícia Poeta choca ao surgir de biquíni de oncinha ao completar 48 anos

Comemorando seu aniversário em praia na Bahia, Patrícia Poeta choca ao surgir deslumbrante com roupa de banho estilosa; veja as fotos

A apresentadora Patrícia Poeta está fazendo aniversário neste sábado, 19, e deu um show de beleza na rede social ao postar fotos curtindo a chegada de seus 48 anos em uma praia da Bahia. Cheia de estilo, ela surgiu deslumbrante renovando o bronzeado e não passou despercebida.

Usando um biquíni de oncinha, a jornalista impressionou ao se exibir aproveitando a folga com o local cheio de natureza. Fazendo poses até com uma bandana na cabeça, com a mesma estampa do look de banho, a famosa encantou ao se exibir nos cliques e até revelar seu bolinho para festejar.

"Novo ciclo. Obrigada, vida!", escreveu ela na legenda agradecendo mais um ano. Nos comentários, a comandante do Encontro logo recebeu uma chuva de elogios. "Linda demais", admiraram. "Muito gata", falaram outros.

Ainda em sua rede social, Patrícia Poeta postou uma reflexão sobre seu aniversário e colocou um vídeo com fotos de diversos momentos. Inclusive, em um dos cliques, a comunicadora apareceu com seu único filho, Felipe Poeta, de 21 anos, que é fruto do casamento que viveu com o diretor de TV da Globo, Amauri Soares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta se exercita na praia com a nora

A apresentadora Patrícia Poeta aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro em um domingo ensolarado para se exercitar ao ar livre. Ao fazer a aparição na orla da praia, a jornalista chamou a atenção ao surgir acompanhada de uma jovem.

A garota que estava correndo com a famosa é a nora dela. Isso mesmo, a namorada de Felipe Poeta, Juliana Mello, que é nutricionista, e esbanjou beleza e boa forma ao lado da sogra. Cheias de estilo, elas foram flagradas no local. Enquanto Poeta apareceu usando top e calça, a nora dela se exercitou vestindo um conjuntinho fitness, composto por top e bermuda, de cor verde. Veja as fotos aqui!