Patrícia Poeta faz reflexão ao comemorar aniversário: 'Quero me permitir'

A apresentadora Patrícia Poeta completou 48 anos neste sábado, 19, e fez uma reflexão sobre o novo ciclo em suas redes sociais

Patrícia Poetausou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o seu aniversário. Neste sábado, 19, a apresentadora do programa 'Encontro', da Globo, completou 48 anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista, que recentemente recordou fotos de sua juventude, compartilhou um vídeo mostrando alguns momentos que viveu em sua vida pessoal e profissional, e fez uma reflexão sobre o novo ciclo.

"365 dias vivendo! Só posso agradecer a cada coisa que aconteceu e a cada um que passou pela minha vida. Hoje, aos 48 anos, entendi que dessa vida a gente só leva o que viveu, então vamos viver bem. Mas isso é apenas o começo", disse ela no início do texto.

"Quero me permitir realizar sonhos, novas aventuras, experimentar novos lugares, novas formas e uma nova “eu” a cada dia - mais evoluída. Quero sorrir todos os dias. Abraçar com carinho, olhar com amor e retribuir com gentileza, porque aprendi que nossas atitudes falam sobre nós. Quero ser e oferecer minha melhor versão, viver o momento presente com o sentimento de que ele é único, sem replay", acrescentou a jornalista.

Patrícia também fez um agradecimento a todos que desejaram o melhor para ela. "Obrigada a cada um que emanou amor e fez meu ano melhor e mais especial. Que venha o próximo!!! Gratidão", finalizou.

Confira:

Patrícia Poeta surge deslumbrante na praia

A apresentadora Patrícia Poeta revelou como está curtindo sua folga no trabalho nesta sexta-feira, 18. Em uma praia tranquila, quase deserta, a famosa apareceu deslumbrante curtindo o dia ensolarado em grande estilo.

Esbanjando beleza, a jornalista protagonizou os registros e chamou a atenção ao surgir com um biquíni amarelo e uma saída de banho da mesma cor, mas com listras. Além de mostrar que foi até a areia, a global ainda exibiu frutas e o local cheio de natureza onde está hospedada. "Folga. Ótima sexta pra nós", escreveu ela na legenda. Veja a publicação!