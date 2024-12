Paolla Oliveira revela corpaço escultural em vestidinho vermelho; veja

Usando vestido vermelho curtinho e com fenda, Paolla Oliveira revela curvas deslumbrantes e arranca elogios dos internautas

A atriz Paolla Oliveira impressionou com novas fotos em sua rede social. Dias antes de acabar o ano, a loira resolveu esbanjar toda sua beleza com cliques neste sábado, 28, e não passou despercebida pelos internautas.

Usando um vestido vermelho, de modelo curtinho e com fenda na perna, a namorada de Diogo Nogueira deixou à mostra suas curvas esculturais e arrancou elogios ao se exibir deslumbrante com o look arrebatador.

"O ano está acabando, mas ainda estamos no jogo", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "A própria perfeição mesmo", disseram os fãs.

Ainda nesta sexta-feira, 27, Paolla Oliveira foi fotografada passeando com Diogo Nogueira em um shopping no Rio de Janeiro. Em clima de romance, eles foram flagrados no local curtindo o passeio com muito carinho.

Paolla Oliveira fica abalada com Renata Sorrah e revela acidente

As atrizes Paolla Oliveira e Renata Sorrah se encontraram e a namorada de Diogo Nogueira revelou que ficou muito emocionada ao ouvir uma fala da colega de profissão. Nas últimas semanas, a artista postou cliques do encontro e contou o que aconteceu.

Prestes a interpretar Heleninha Roitman, personagem vivida primeiro por Renata Sorrah, e que será feita novamente por Paolla Oliveira no remakeVale Tudo, a rainha da Grande Rio disse que, ao prestigiar a amiga em uma peça, ao final, ficou muito emocionada ao ouvi-la falando seu nome e que até derrubou o celular.

"Que noite e que encontro emocionante! Assistir a essa incrível obra… não tenho palavras para explicar a catarse que esse texto e essa direção me causaram. Marcio Abreu e todos esses artistas incríveis, que privilégio! E o privilégio ainda maior de te ver no palco e ouvir suas gentis palavras, Renata Sorrah. Você é única!", começou dizendo.

Em seguida, Paolla contou melhor o que houve com um dos vídeos: "(Um dos vídeos está cortado porque, no momento em que essa musa falou meu nome, meu celular caiu da mão. Me emocionei, fiquei sem celular e sem palavras)".

